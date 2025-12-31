Asturias recibirá 9,4 millones para eficiencia en industria y servicios

La Conferencia Sectorial de Energía aprobó ayer por unanimidad el reparto territorial de 300 millones para actuaciones de eficiencia y ahorro en la industria, y de otros 200 millones para la rehabilitación de edificios en el sector terciario, en cumplimiento del Plan Estratégico 2024-2026 del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Asturias recibirá 7,2 millones para eficiencia y ahorro en la industria (destinados a la mejora de equipos y procesos con ahorros superiores al 10% y a la implantación de sistemas de gestión energética) y 2,2 millones para edificios en el sector terciario (con ahorros de energía del 20% en edificios de usos administrativos, sanitarios, comerciales, docentes, residenciales públicos, culturales, recreativos, deportivos, de restauración y lugares de culto).