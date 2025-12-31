Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Asturias recibirá 9,4 millones para eficiencia en industria y servicios

La Conferencia Sectorial de Energía aprobó ayer por unanimidad el reparto territorial de 300 millones para actuaciones de eficiencia y ahorro en la industria, y de otros 200 millones para la rehabilitación de edificios en el sector terciario, en cumplimiento del Plan Estratégico 2024-2026 del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Asturias recibirá 7,2 millones para eficiencia y ahorro en la industria (destinados a la mejora de equipos y procesos con ahorros superiores al 10% y a la implantación de sistemas de gestión energética) y 2,2 millones para edificios en el sector terciario (con ahorros de energía del 20% en edificios de usos administrativos, sanitarios, comerciales, docentes, residenciales públicos, culturales, recreativos, deportivos, de restauración y lugares de culto).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
  2. Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
  3. Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
  4. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  5. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  6. ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
  7. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
  8. El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas

El nuevo año traerá ajustes laborales en grandes empresas en Asturias: estas son las afectadas

Los datos que demuestran que los salarios suben en Asturias ligeramente por encima de los precios

Los datos que demuestran que los salarios suben en Asturias ligeramente por encima de los precios

Las radiobalizas conectadas V-16, obligatorias desde el 1 de enero

Las radiobalizas conectadas V-16, obligatorias desde el 1 de enero

Santa Bárbara modernizará los vehículos de combate Pizarro en Sevilla, con algunas tareas en Trubia

La IA entra en los geriátricos: estos son los proyectos de I+D que respalda el Principado

Asturias recibirá 9,4 millones para eficiencia en industria y servicios

El absentismo repunta en Asturias y sigue por encima de la media nacional

El absentismo repunta en Asturias y sigue por encima de la media nacional

Las galerías asturianas cierran el año con el propósito de "llevar el arte a todos los públicos"

Tracking Pixel Contents