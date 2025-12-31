Asturias recibirá 9,4 millones para eficiencia en industria y servicios
La Conferencia Sectorial de Energía aprobó ayer por unanimidad el reparto territorial de 300 millones para actuaciones de eficiencia y ahorro en la industria, y de otros 200 millones para la rehabilitación de edificios en el sector terciario, en cumplimiento del Plan Estratégico 2024-2026 del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Asturias recibirá 7,2 millones para eficiencia y ahorro en la industria (destinados a la mejora de equipos y procesos con ahorros superiores al 10% y a la implantación de sistemas de gestión energética) y 2,2 millones para edificios en el sector terciario (con ahorros de energía del 20% en edificios de usos administrativos, sanitarios, comerciales, docentes, residenciales públicos, culturales, recreativos, deportivos, de restauración y lugares de culto).
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas