Asturias refuerza la prevención de la violencia sexual en el deporte con píldoras formativas que dan continuidad al protocolo firmado el año pasado

El deporte siempre ha sido un espacio asociado a valores positivos como la superación, el respeto y la convivencia. Sin embargo, para muchas mujeres y niñas, también ha sido un ámbito donde persisten desigualdades, estereotipos y violencias normalizadas. Consciente de esta realidad, el Gobierno del Principado de Asturias ha impulsado una estrategia integral para prevenir y combatir la violencia sexual en el deporte, combinando normativa, formación y sensibilización social.

El Protocolo de actuación frente a la violencia sexual contra las mujeres en el deporte establece un marco claro para identificar comportamientos inadmisibles, desde insinuaciones verbales y comentarios sexistas hasta conductas graves como el abuso de poder, el acoso, los tocamientos o la intimidación. El documento, de obligado cumplimiento en las instalaciones dependientes del Principado, detalla además las funciones de la persona delegada de protección, figura clave en cada entidad deportiva para acompañar a posibles víctimas, activar procedimientos y garantizar que se actúa con diligencia, confidencialidad y respeto. También desgrana un doble procedimiento —informal y formal— para atender los casos en función de su gravedad, y recuerda recursos esenciales como el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, disponible 24 horas para acompañamiento jurídico, psicológico y emocional.

Pero el Gobierno autonómico ha querido ir más allá del marco normativo. En 2025 ha puesto en marcha una serie de píldoras audiovisuales, difundidas en redes sociales, protagonizadas por la doctora en Género y Diversidad, Emma González. En estas cápsulas divulgativas, González aborda de forma directa y pedagógica muchas de las situaciones descritas en el protocolo: desde miradas lascivas o invasiones del espacio personal, hasta propuestas inapropiadas, chantajes emocionales o dinámicas de control que pueden pasar desapercibidas en el día a día de entrenamientos y competiciones.

Las píldoras no se limitan a describir el problema: ofrecen claves para detectarlo y actuar. González subraya, por ejemplo, la importancia del consentimiento expreso en cualquier interacción física; alerta sobre el uso de redes sociales para enviar mensajes incómodos o realizar seguimiento no deseado; y recuerda que la jerarquía —tan presente en el ámbito deportivo— puede convertirse en un factor de vulnerabilidad cuando se utiliza para presionar o condicionar a las deportistas. También desmonta mitos que alimentan la cultura de la violación, como la culpabilización de la víctima o la normalización de ciertos comportamientos bajo la excusa de la "intensidad competitiva".

El objetivo de esta estrategia combinada es claro: generar entornos seguros, igualitarios y libres de violencia, donde mujeres y niñas puedan practicar deporte sin miedo y con plena libertad. Asturias se sitúa así a la vanguardia en la construcción de un deporte más justo, recordando que la prevención no se logra solo con normas, sino con educación, conciencia colectiva y tolerancia cero ante cualquier forma de violencia sexual.