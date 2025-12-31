Atlas de anatomía de la administración asturiana, que sumará el próximo año 42.626 empleados (y la mayoría sanitarios y docentes)
El 40% de la plantilla constituye la sanidad pública y casi un 30% representa la educación
Si la plantilla del Principado fuese un municipio, sería ya el quinto concejo de Asturias. La administración autonómica prevé alcanzar el próximo año los 42.626 empleados, distribuidos en decenas de perfiles que sostienen la sanidad, la educación, la justicia, la respuesta ante emergencias y todos los engranajes necesarios para el funcionamiento diario de numerosos servicios. Por primera vez se muestra de un vistazo la compleja anatomía de la administración del Principado, cuyo coste en salarios ascenderá a 2.484 millones de euros.
El 40% de la plantilla constituye la sanidad pública; casi 30% representa la educación; un 3% corresponde al personal de Justicia y más del 11% se encargan de distintas tareas en la administración general, incluyendo profesiones tan diversas como administrativos, ingenieros, arquitectos, veterinarios o informáticos. El personal laboral, un 16%, presta tareas en el ámbito de los cuidados, la seguridad y el medio ambiente o el mantenimiento de infraestructuras. Los puestos de alta dirección, que incluyen al Presidente, los consejeros, directores generales, gerentes y personal de gabinete y asesores representa menos del 1% de la "compleja ciudad" que es el Principado.
La relación de todos los puestos de trabajo revela algunas curiosidades. Así, el Principado tiene en plantilla perfiles con un único integrante, como un patrón dragador, un mecánico naval o un basculero. En la plantilla del Sespa se cuenta un jardinero, un fotógrafo, un operador de máquinas de impresión, dos bibliotecarias o cuatro gobernantas. En cambio, las dos categorías que casi constituyen un ejército son las de los maestros y maestras de Primaria o el profesorado de Secundaria.
Para la representación gráfica se ha optado por visualizar los más de 42.000 empleados públicos representándolos "comprimidos" a 500 personas de manera proporcional a su peso en la administración. Esa "escala" representativa convierte a los cargos políticos en una única persona, frente a las 69 que corresponderían a los profesores de Secundaria. Se trata de una forma de contemplar de un vistazo la diversidad y complejidad de una administración que incluye al personal de las consejerías y de los organismos autónomos, como el Sespa, los Servicios de Emergencia o la Orquesta Sinfónica de Asturias.
