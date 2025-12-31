Barbón busca la complicidad de los emigrantes en su discurso de Nochevieja: "Asturias no os olvida"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, emitió ayer su tradicional discurso de balance del año, que se celebró en la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, en Colombres (Ribadedeva), como guiño a los emigrantes.

El jefe del Ejecutivo autonómico, que hoy aprobará sus persupuestos, defendió los servicios públicos y apeló al optimismo para dibujar una Asturias que, según sus palabras, "crece, emprende y gana el futuro".

Barbón centró buena parte de su intervención en describir el momento que, a juicio del Gobierno regional, atraviesa la comunidad. Lo hizo apoyándose, entre otros aspectos, en los datos demográficos, señalando que 2026 comienza con más habitantes que el año pasado, gracias a la llegada de población procedente de otros territorios. "Ellas —en referencia a las personas que llegan a Asturias— nos demuestran que el Principado es una tierra fértil de oportunidades", afirmó. El presidente dedicó también un apartado relevante al empleo, destacando que, "por primera vez en mucho tiempo", Asturias cuenta con menos de 50.000 personas en situación de desempleo. Aludió asimismo al "renacer de la industria" y recordó que siguen pendientes de aplicación las medidas de defensa de la siderurgia por parte de la Comisión Europea. Barbón apenas citó proyectos concretos, aunque mencionó como ejemplos las escuelinas o la gratuidad de la Universidad de Oviedo, subrayando que el Ejecutivo será "inconformista por principio".

En materia de vivienda, afirmó que seguirá siendo "una prioridad indiscutible", precisando que se trata de "un derecho, no de un negocio". También se refirió a la supresión del peaje del Huerna, una reivindicación que volvió a incluir en su discurso. Según indicó, la alianza social constituida culminará en "el único desenlace posible: la eliminación". El peaje, cuya ampliación es considerada irregular por la Comisión Europea, ha generado tensiones entre el Principado y el Gobierno central.

Barbón recordó además los accidentes mineros de Cerredo y Vega de Rengos y asumió "personalmente" el compromiso de "llegar hasta el final para que se haga justicia". El discurso incluyó igualmente un mensaje dirigido a la emigración asturiana, a la que aseguró que "Asturias nunca os olvida".

El presidente cerró su intervención apelando a "la Asturias de la esperanza", "la de los derechos y libertades donde todos tenemos cabida", y expresó su deseo de que la ciudadanía tenga "el mejor 2026 posible".