La borrasca "Francis" y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas

El año nuevo empezará en Asturias con mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas. Así lo alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), debido al azote de la borrasca "Francis" y de la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico hasta la Península. El temporal dejará este jueves, día 1, lluvias intensas en Canarias, y llegará al Norte el viernes. Lo peor, como siempre, se lo llevará el oeste del país.

Para el viernes, en Asturias se esperan lluvias débiles generalizadas, que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. Eso sí, los termómetros subirán, después de una Nochevieja y un Año Nuevo con temperaturas bajo cero en buena parte de la región.

Por ejemplo, Oviedo empezará 2026 con cero grados. El viernes, sin embargo, las mínimas suben hasta los 6 en el caso de la capital, mientras que las máximas rondarán los 13 grados.

Lo peor, el sábado y el domingo

Lo peor se espera para el sábado, con precipitaciones débiles en toda Asturias y nieve a partir de lo 900 metros. La cota empezará situándose en los 2.000, pero descenderá a lo largo del día. Aunque todavía hay mucha incertidumbre, la Aemet asegura que el domingo, día antes de las cabalgatas de Reyes, podría nevar "en cotas bajas". Para este día también se prevén que los termómetros se desplomen de nuevo.

Para el martes, día de Reyes, la Aemet prevé que la nieve ya quede restringida a zonas de montaña en el norte peninsular.

Dos borrascas seguidas

En estos momentos, la borrasca fría, de nombre "Francis" se encuentra en fase de formación en el entorno de Azores y en los próximos días se irá aproximando al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, primero sobre Canarias y, posteriormente, sobre la Península. Por otro lado, la formación de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar a partir del día 3 de enero.