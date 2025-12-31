Los datos que demuestran que los salarios suben en Asturias ligeramente por encima de los precios
El alza media de los sueldos por convenio en el Principado es del 2,83% y el IPC medio del año se sitúa en el 2,67%, según el INE
Este diciembre de compras navideñas, rompiendo con la norma, los precios han bajado una décima, hasta situarse en el 2,9%, según el dato adelantado del IPC. Es, justamente, el mismo dato con el que empezó el año 2025, un ejercicio que tuvo un arranque muy prometedor después de la oleada inflacionista de los años previos, pero que termina con una tasa media del 2,67%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). España se aleja del objetivo marcado para este año por el Banco Central Europeo (BCE), que estableció en el 2% la inflación para el año que ahora se termina, pero los asturianos logran ganar poder adquisitivo, aunque sea muy poco, porque los salarios fijados por convenio han subido en Asturias hasta noviembre una media del 2,83%, según los datos del Ministerio de Trabajo.
El causante de la moderación del IPC en el tramo final del año han sido los carburantes, indicó el Ministerio de Economía, que destacó que la tasa media con la que se completa el ejercicio de 2025 es una décima inferior a la de 2024.
La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios más volátiles de los alimentos y de la energía, se queda en diciembre en el 2,6%, con lo que acaba el año en una media del 2,3%, frente al 2,9% de 2024.
