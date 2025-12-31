El debate presupuestario: Campomanes (IU) destaca la estabilidad de la mayoría que respalda del pacto de Gobierno

La diputada de Convocatoria-IU Delia Campomanes fue la encargada de establecer la posición de su grupo parlamentario y defendió el proyecto de cuentas, afirmando que se trata “del presupuesto del cumplimiento y de la credibilidad y, sobre todo, del avance de derechos”, y anunció el voto en contra de todas las enmiendas de los grupos de la derecha. Campomanes ofreció disculpas por el error que llevó a celebrar la sesión en Nochevieja, sostuvo que “ha sido subsanado” y reprochó a la oposición haber intentado “alterar artificialmente la voluntad popular”.

"Nos cuesta imaginar que en los tiempos de gente como Ovidio Sánchez, Isidro Fernández Rosado e incluso Teresa Mallada, esta situación se hubiera producido", reprochó Campomanes, para quien "la coordinación de las derechas de las tres para intentar dejar Asturias sin presupuestos no es una anécdota, es un síntoma de una deriva preocupante en la que se sustituye el legítimo debate político por el puro oportunismo y el respeto democrático por el ruido y el barro".

Cifra récord y prioridad social

La parlamentaria repasó las grandes cifras: las cuentas alcanzan 6.993 millones de euros, un 4,9% más que en 2025, y afirmó que más del 66% del gasto (4.637 millones) se destina a inversión social —sanidad, educación, protección social y vivienda— pese a la reducción de fondos europeos extraordinarios. Defendió una política fiscal progresiva para sostener servicios públicos y dio por garantizada la mayoría que respalda el acuerdo de gobierno con la FSA-PSOE.

Vivienda, sanidad y educación

Campomanes situó la vivienda como “política que define la legislatura”, con 187 millones de dotación, 30 millones adicionales para la construcción de 1.000 viviendas y la licitación de otras 500, con el objetivo de ampliar el parque público y pasar a un “enfoque proactivo”. En sanidad, resaltó el refuerzo de salud mental y que la atención primaria alcance por primera vez el 25% de la inversión sanitaria. En educación, vinculó el presupuesto al Pacto Asturias-Educa, al incremento de la financiación de la Universidad de Oviedo y a los avances hacia la gratuidad de los másteres, además de la red de Escuelines y el transporte escolar.

La diputada reivindicó también más de 1.000 millones en inversión productiva, el aumento del carácter municipalista y partidas que su grupo considera “sensibles”, como memoria democrática —“triplica las de 2024”—, cooperación al desarrollo —“crece un 20%”— y 100.000 euros para reconstrucción de vivienda en Gaza junto a Arquitectos Sin Fronteras.

En el plano político, Campomanes contrapuso el modelo “de fortalecimiento de lo público, redistribución y ampliación de derechos” con las “recetas de recortes y privatizaciones” que atribuyó a gobiernos autonómicos del PP, citando los casos de Andalucía y Madrid. Cerró su intervención asegurando que estas cuentas “dan estabilidad, compromiso social y proyecto de futuro” y que “gobernar sigue significando proteger, cuidar y transformar”.