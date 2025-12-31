El debate presupuestario: Covadonga Tomé justifica su apoyo y acusa a la derecha de alimentar la crispación

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé anunció su voto favorable a las cuentas autonómicas en el debate presupuestario y defendió que el pacto incorpora “prioridades” de su grupo en vivienda, sanidad y educación. Tomé ha enmarcado su intervención con referencias a conflictos internacionales y críticas a la derecha, a la que acusó de “ruido” e “histrionismo” ante el tropiezo procedimental en la tramitación por la ausencia del portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, a la comisión de Hacienda que debía aprobar el dictamen de las cuentas, y llamó a las fuerzas progresistas a “reflexión y acción” durante el resto de la legislatura.

Tomé detalló que el acuerdo presupuestario incluye la promoción de 500 nuevas viviendas públicas en 2026, el refuerzo de inspecciones contra alojamientos turísticos ilegales y la creación de un registro público de suelo. En sanidad, cifró en 135 las nuevas plazas en atención primaria (médicas, enfermeras, psicología y trabajo social, con la incorporación de la categoría de dietista-nutricionista) y destacó como “histórica” la cobertura de salud bucodental para mayores de 70 años, con financiación hasta el 100% ligada a la renta y “más de 200.000” potenciales beneficiarios.

La diputada celebró, además, la comisión de investigación sobre la mina de Cerredo, trasladó su pésame por recientes fallecimientos de trabajadores y subrayó que “el trabajo no puede costar la vida”. Entre los compromisos, citó también más medios contra incendios y actuaciones locales como la pasarela de acceso al puerto de Candás, la depuradora de Tabaza y la consolidación de restos en las minas de Llumeres.

Tasa turística y universidad

En materia fiscal y educativa, Tomé aseguró que Asturias implantará en 2026 una tasa turística, “también para cruceristas”, destinada a compensar impactos sobre el entorno y la convivencia. En la universidad, defendió la gratuidad de los másteres oficiales acreditados por la ANECA, la matrícula gratuita del primer año (y en cursos siguientes vinculada al rendimiento) incluyendo enseñanzas artísticas superiores.

Tomé se refirió al «error» del portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, quien con su ausencia a una comisión motivó que la sesión plenaria se celebre el día de Nochevieja, pero afirmó que “nada justifica” la reacción de la oposición, a la que reprochó no haber buscado su apoyo a enmiendas. Reclamó cumplir los compromisos “en tiempo” para evitar frustración ciudadana y sostuvo que su mano tendida permitió sacar adelante los Presupuestos. Cerró su intervención con un llamamiento a que “la democracia vuelva a seducir” y con el deseo de la oficialidad “cuanto primero”.