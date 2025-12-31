El debate presupuestario: Huerga (PSOE) defiende el presupuesto como garantía de estabilidad frente «a la peor oposición de la historia de la Junta»

El diputado del PSOE Luis Ramón Fernández Huerga defendió el proyecto de Presupuestos de 2026 al considerar que consolida la estabilidad y el Estado del bienestar en Asturias, y acusó al PP de asumir las tesis de Vox, además de rechazar sus enmiendas por tratarse de “un catálogo de ocurrencias con código postal”.

Huerga abrió su intervención con un repaso a las enmiendas del Grupo Socialista: financiación para expropiaciones vinculadas a una pasarela en el entorno de Tabaza (Camino de Santiago); prórroga en 2026 de la deducción autonómica del IRPF por compra de vehículos eléctricos (adaptando el presupuesto a la extensión acordada por el Gobierno central tras el 3 de diciembre); refuerzo de un programa de atención a menores hijos de víctimas de violencia de género y aumento de plazas en la Casa Malva; así como ajustes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) “tanto al proyecto como al precio de licitación” del centro previsto en Villaviciosa. Añadió la continuidad de subvenciones nominativas para asociaciones de razas autóctonas dependientes del Principado, en paralelo a la concurrencia de las líneas estatales.

Datos para sostener la “senda correcta”

Para enmarcar el voto favorable, el diputado aportó indicadores que, dijo, permiten valorar la evolución reciente de Asturias, en línea con el balance expresado este martes por el presidente del Principado.

Señaló que existen 19.881 personas más trabajando a mediados de noviembre y 27.675 afiliados más a la Seguridad Social —cerca de las 400.000 altas—, con tres meses seguidos de alzas interanuales por encima de la media nacional y de las autonomías limítrofes.

Resaltó un saldo migratorio positivo y sostenido, con casi 12.000 nuevos residentes en 2023, y un aumento del 37% desde 2001 de quienes llegan a trabajar desde Madrid y Castilla y León, “frente al saldo negativo del resto del noroeste”.

En tejido empresarial, afirmó que Asturias encadenó 2024 y 2025 con ganancias netas de sociedades y que hasta agosto se instalaron 89 empresas, 64 procedentes de Madrid. La tasa de actividad, admitió, sigue baja, “pero crece casi seis veces más que la media desde 2021”. En I+D, subrayó que el Principado registró el tercer mayor incremento de inversión (10,4%) y un 11,7% más de personal, situándose “entre las comunidades de mayor dinamismo científico”.

Prioridades del presupuesto: sanidad, educación, vivienda e inversión

Huerga enmarcó esas cifras en unas cuentas que, dijo, siguen situando a Asturias como la comunidad con mayor inversión sanitaria por habitante, con educación al alza y derechos sociales. Destacó la inversión en vivienda y el gasto productivo, que se mantiene pese a la menor aportación del MRR. Afirmó que Asturias es la tercera autonomía que más destina a este capítulo en términos porcentuales. En fiscalidad, defendió una reforma del IRPF que beneficia al 90% de los contribuyentes y una “vía fiscal asturiana” que, sumada, alcanza 128 millones en beneficios para rentas medias y trabajadores. “Es el séptimo presupuesto consecutivo que sale adelante con este Gobierno y el octavo de la Junta, un factor de estabilidad que piden empresas, autónomos y familias”, remarcó.

Crítica a PP y Vox y réplica a las enmiendas de la oposición

El diputado arremetió contra el PP por, “alinearse con Vox”. Sostuvo que las derechas trataron de forzar una prórroga presupuestaria tras el error procedimental de la semana, lo que, según él, habría impedido a miles de asturianos acceder a deducciones del IRPF previstas ya para 2026.

Entrando en el detalle de las 224 enmiendas (67 millones) de la oposición, aseguró que “no dan de baja ninguna partida” y que “trocean” múltiples aplicaciones para presentar subidas puntuales “con nombre, apellidos y fotografía”, a costa de partidas “imprescindibles” para el funcionamiento de la Administración.

Citó recortes propuestos en préstamo bibliotecario, prensa en bibliotecas, deporte escolar y Juegos del Principado, así como en servicios sociales municipales, ERA, suministro energético, limpieza y seguros, además de vigilancia de fauna y analíticas de sanidad animal y vegetal.

En Cultura, apuntó que los cambios dejarían “sin programación” al Museo Barjola y limitarían exposiciones en el Museo Arqueológico.

Aportó ejemplos de incoherencias, como mover carreteras locales a capítulos de carreteras autonómicas mientras se recorta la dotación de las primeras “en ayuntamientos donde gobiernan”.

"Estabilidad frente al modelo de recortes del PP"

Huerga contrapuso “un modelo de estabilidad, capital humano, innovación y cohesión” al “recorte silencioso” que atribuyó a comunidades gobernadas por el PP, con ejemplos en sanidad y universidad pública. Concluyó con en mensaje a los partidos de la derecha afirmando: «Tras el espectáculo de esta semana se han ganado el título de la peor y más vacía oposición que ha visto esta Junta General».