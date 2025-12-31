El debate presupuestario: El PP tacha de «fallidas» las cuentas de 2026 y asegura que el Gobierno de Barbón «es el Grinch de Asturias

La Junta General ha iniciado a las 9.00 de la mañana la sesión plenaria que tiene como objetivo aprobar el proyecto presupuestario del Gobierno asturiano para 2026. La sesión, en el último día del año, estaba previsto inicialmente que se celebrase el día 29, pero el incidente por la ausencia del portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, en una comisión de Hacienda que debía votar el dictamen de las cuentas obligó a reajustes del calendario.

El Partido Popular ha comenzado los turnos de intervenciones con la defensa de sus más de 200 enmiendas presentadas al texto, dividiendo el tiempo entre la diputada Beatriz Polledo y el parlamentario Luis Venta. El PP ha sido especialmente duro, sin ningún elogio a las cuentas, ni en su estructura, ni en sus apuestas ni en su corrección formal.

Beatriz Polledo cuestionó unas cuentas que definió como la “expresión de un modelo agotado” y que son “voluminosas pero vacías de proyecto”. El PP ha presentado 220 enmiendas por un importe superior a 67 millones de euros con el objetivo de “corregir incumplimientos” e “introducir inversiones prioritarias” en sanidad, servicios sociales, educación, cultura y medio rural. El diputado Luis Venta insistió en que las cuentas están “bajo sospecha” por “errores y desfases” en empresas públicas y por una tramitación “irregular” revisada “en el VAR”, en alusión a la azarosa aprobación del dictamen.

Gestión fallida

Polledo sostuvo que, pese al “mayor presupuesto de la historia”, la sanidad ofrece “los peores resultados”, con “más de 172.000 asturianos” en listas de espera para consulta, prueba o intervención. Denunció una “hipocresía” del Ejecutivo por “demonizar” los conciertos sanitarios mientras “los incrementa”, y anunció propuestas para salud mental e infantojuvenil, la creación de la primera unidad hospitalaria para personas con TEA, el refuerzo de cuidados paliativos pediátricos y de la atención primaria, además de inversiones en el hospital de Jarrio y el desbloqueo del centro de salud de Piedras Blancas.

En servicios sociales, habló reprochó “gestión fallida” en el ERA y la existencia “45.000” personas en listas de espera, 15.000 pendientes de valoración de discapacidad y más de 1.400 fallecidas en 2024 a la espera de la dependencia". Acusó al Ejecutivo de “clientelismo” al priorizar residencias en Villaviciosa, Taramundi y Corvera frente a proyectos “desaparecidos” en Navia, Allande o Cangas del Narcea, y afirmó que “el código postal importa” en el reparto de inversiones.

Aplazar el problema educativo

La portavoz aseguró que las cuentas no resuelven sino solo aplazan el problema en el sector educativo, y ligó la “mayor huelga docente” a la “falta de proyecto y planificación”. En el plano económico y fiscal, Polledo definió las cuentas como una “burbuja presupuestaria” sostenida por una “presión fiscal asfixiante”, reclamó deflactar el IRPF y advirtió de “1.850 millones” acumulados en inversiones “presupuestadas y no ejecutadas”. Añadió que desde 2019 “han desaparecido más de 3.000 autónomos”, que “uno de cada tres jóvenes” está en paro y que la vivienda “se encareció un 13%” en el último año, por lo que concluyó que el presupuesto “no cambia nada” y “aplaza los problemas”.

Polledo cerró su intervención asegurando que el presupuesto “repite errores”, “no corrige los problemas estructurales” y “marca el fin de un ciclo”.

Reparto "sectario" de inversiones

Luis Venta arremetió contra el Gobierno asturiano, al que acusó de presentar unas cuentas “bajo sospecha” y “maquilladas” en empresas públicas. Señaló “desfases” contables y reprochó la previsión de inejecución, denunció un reparto “sectario” de inversiones y remató su intervención calificando al Ejecutivo de Adrián Barbón como “el Grinch de Asturias”.

Venta se refirió al presunto “error contable de siete millones” en las cuentas referidas a Vipasa, además de un “desfase” de quince millones en saldos de tesorería entre cierre e inicio de ejercicio. Apuntó que las propias cuentas “prevén” partidas que no se ejecutarán y definió el proyecto como “inflado” y “ficticio”. “Es un presupuesto bajo sospecha legal en su tramitación y en su contenido”, afirmó.

Sectarismo territorial, fiscalidad y “chiringuitos”

Además, el parlamentario del PP acusó al Gobierno de “castigar presupuestariamente” a concejos en los que no gobierna el PSOE y de favorecer a los afines. Puso como ejemplo la ausencia de inversión en concejos rurales y la paralización de proyectos viarios y reclamó el plan de infraestructuras del Occidente prometido en mayo de 2023. En materia fiscal, denunció una “presión” que “exprime a los asturianos”, comparó la carga tributaria con la de Galicia y criticó el mantenimiento de “chiringuitos”, entre ellos el banco de tierras, para el que defendió suprimir la gerencia. Reclamó además un crédito extraordinario para los 79 solicitantes de ayudas agrarias que no pudieron acceder a unas ayudas para incorporarse a la actividad agroganadera.

Acusación de "machismo"

En la referencia a los incidentes de los últimos días en la tramitación parlamentaria, Venta pidió al Gobierno que “pida perdón” por las “descalificaciones” vertidas contra el Grupo Popular y contra la presidenta de la Comisión de Hacienda, que calificó de «machismo». «No me extraña, porque son ustedes los 100.000 hijos de San José Luis», en referencia a Ábalos. Acusó al Ejecutivo de “caos” y de “gobernar para unos pocos”. En su recta final concluyó: “Este gobierno es el Grinch de Asturias. Le queda un telediario, porque aunque hoy saquen el presupuesto del VAR, el tiempo corre suelto”.