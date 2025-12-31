El debate presupuestario: Pumares (Foro) denuncia las promesas incumplidas del Gobierno y la «tramitación exprés»

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, criticó en el Pleno de la Junta General la «tramitación exprés» de los Presupuestos de 2026 y exigió respeto a los acuerdos políticos previos y las promesas que hizo el Gobierno a cambio de su voto en otros años y que ha incumplido. Pumares abrió su intervención lamentando “las 19 personas que han fallecido este año en el Principado mientras trabajaban” y se solidarizó con los mineros de Tormaleo, “que llevan seis meses sin cobrar”.

Denunció que el Gobierno “hurtó” al Parlamento una deliberación adecuada por el “plazo comprimido” —menos de un mes— para analizar cerca de 7.000 millones. Calificó de “insostenibles” los tiempos fijados para la ponencia y la comisión, y negó que la convocatoria de la comisión de Hacienda del pasado viernes se enviase tarde, aludiendo al “bulo” difundido por el portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, para justificar su ausencias. Sostuvo que el cronograma aprobado por la mayoría obligó a celebrar la comisión pocas horas después de la ponencia, “atacando al sentido común”.

También afeó al Ejecutivo que justificase la ausencia de un diputado de un grupo que lo sustenta en una votación “trascendental”, y más cuando el propio Vegas aseguró que estaba participando en una reunión de Sumar sobre la estrategia electoral en Aragón. A cambio, indicó, Izquierda Unida “hizo sangre” con el fallo del consejero de Hacienda en las cuentas de 2025 en lo relativo al impuesto de Sucesiones y que la rectificación, mediante una «autoenmienda», salió adelante gracias a su apoyo. En cambio, Covadonga Tomé no respaldó esa enmienda e IU solo lo hizo tras un acuerdo con el Gobierno “para subir impuestos y crear algunos nuevos”.

Pumares repasó las 35 enmiendas “no retóricas” de Foro: como la modernización y tecnificación de sedes judiciales; equiparación de condiciones del profesorado en la concertada; mejoras en centros de educación especial (La Torres y Monteferrado) y en el CIFP de Avilés; refuerzo de los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia (ITAF); y programas de inclusión activa y lucha contra el sinhogarismo con enfoque autonómico. Propuso impulsar la Filmoteca de Asturias —con sede en Gijón— y dotar actuaciones en el Monasterio de Cornellana para no “malograr” la inversión ya realizada. Pidió el cese de la directora general de Ganadería, y denunció el incumplimiento de la promesa realizada por el Ejecutivo para construir un nuevo centro de salud de Salas, así como para culminar la ley de mecenazgo pactada hace dos años.

Pumares concluyó que el Gobierno “aprobará” las cuentas, pero advirtió de que “no van a mejorar la situación del Principado de Asturias”, y remató: “No pueden ver esta aprobación presupuestaria como un éxito, sino como un fracaso de una mala política.”