El debate presupuestario: Una indisposición del Presidente Barbón motiva un breve receso
La portavoz del PSOE ha pedido interrumpir la sesión que ya sumaba más de dos horas de votaciones encadenadas e ininterrumpidas, que ha podido reanudarse tras unos minutos
El largo pleno de debate presupuestario ha registrado un receso sobrevenido por una indisposición del presidente del Principado, Adrián Barbón. Los diputados se encontraban en el trámite de votación de enmiendas, un tedioso procedimiento que obliga a votar cada enmienda y nuevamente aprobar cada capítulo y sección presupuestaria. En concreto se llevaban ya algo más de dos horas de votación continuada.
Ha sido la portavoz socialista, Dolores Carcedo, la encargada de interrumpir la sesión y solicitar al presidente de la Cámara, Juan Cofiño, un receso. "El presidente se encuentra mal", dijo. Lo ha confirmado el propio Barbón: "Es que me encuentro un poco mal".
Cofiño ha decretado una suspensión por diez minutos. Barbón ha abandonado el hemiciclo seguido de algunos de sus consejeros. Minutos después, el Presidente ha regresado al hemiciclo, lo que ha permitido continuar con las votaciones.
