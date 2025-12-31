El debate presupuestario: «¿Dónde vas, cobarde?», espeta Vox a Xabel Vegas, y una frase borrada del diario de sesiones

El diputado de Vox Gonzalo Centeno se acercó a la tribuna de oradores y contempló que el portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, al igual que numerosos diputados de la izquierda, abandonaban el hemiciclo. «¿Dónde vas, cobarde?», le espetó para añadir: «Tócate las narices». La intervención motivó una airada intervención del presidente del parlamento, Juan Cofiño, conminando al diputado Centeno a retirar la frase. Así lo hizo centeno, para iniciar una exposición en la que cuestionó especialmente el modelo fiscal que presentan las cuentas.

Centeno acusó al Gobierno de sostener “un atraco continuado” al contribuyente y anunció que su grupo se reserva acciones jurídicas por el procedimiento seguido en la tramitación. Centeno, que abrió su intervención con citas de Cicerón, sostuvo que las cuentas “no mejoran la vida de los ciudadanos” y reiteró la etiqueta de “infierno fiscal asturiano”.

El diputado cuestionó el supuesto ahorro tributario en el IRPF y denunció que el Gobierno se niega a deflactar la tarifa “pese a la inflación”, lo que, a su juicio, penaliza a las rentas del trabajo. Criticó el diseño de deducciones que consideró “ingeniería social”, la presión fiscal en sucesiones, donaciones y patrimonio, y afeó “chapuzas” en el Impuesto de Transmisiones PAtrimoniales. En el capítulo de gasto, acusó al Ejecutivo de mantener “una red de subvenciones” a sindicatos, fundaciones y empresas públicas deficitarias, y arremetió contra partidas de igualdad, memoria democrática y diversidad, además de la cooperación al desarrollo. Incluyó referencias despectivas hacia inmigrantes y musulmanes durante su alegato.

Aviso de recurso

Centeno calificó de “fiasco” el calendario parlamentario de las cuentas y señaló el error administrativo producido desde el 26 de diciembre como prueba de “un cronograma asfixiante”. Anunció que Vox se reserva “todas las herramientas jurídicas”, principalmente un recurso de amparo ante el Constitucional, contra actos de la Mesa. Afirmó que su partido rehusó presentar enmiendas parciales al entender que el “rodillo” del Gobierno impedía su aprobación y afirmó que el acuerdo con otros grupos se fraguó “extramuros”.

"Los niños piden perdón, los adultos asumen responsabilidades"

En el cierre de su intervención se despachó sobre el incidente con Vegas. «Un fallo lo puede tener cualquiera, pero uno de este calibre es mucho fallo», dijo para señalar que el asunto no era menor y «hay gente, sin la más mínima educación ni sutileza, que anda buscándola desde el primer día».

«En todos los pueblos hay un tonto, en todos los circos hay un payaso, y en todas las cortes hay un bufón. Y lo que tenía que pasar algún día, aquí, pues pasó. Y aunque el Gobierno se salve por la campana, el susto no nos lo quita a nadie», abundó Centeno, quien advirtió al Gobierno: «Váyanse acostumbrando a los sustos». Apuntó además que si él fuera el consejero de Hacienda, «cierto socio de coalición ya estaría en la estación polar antártica enseñando lingua al pingüino emperador». Y afirmó que «los niños piden perdón, pero los adultos asumen responsabilidades».

Cifró en 37.000 euros «el gasto en horas extra» ocasionado por la convocatoria del Pleno, extremo que negó el presidente de la Junta posteriormente, al afirmar que los trabajadores del parlamento no cobraban horas extra por su presencia.

Centeno cerró con una frase que Cofiño afirmó que sería suprimida del Diario de Sesiones: «Citando al gran José Sazatornil, ¿usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto?».