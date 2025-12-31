Las galerías asturianas cierran el año con el propósito de "llevar el arte a todos los públicos"

La asociación que agrupa a las galerías de arte contemporáneo de Asturias adelantó ayer su fin de año con la inauguración de la quinta edición de su muestra Entrearte, que esta vez acoge la sala de Sabadell Herrero en Oviedo y que apoya el Principado de Asturias. Bajo el lema "arte, accesibilidad y diálogo contemporáneo", Arancha Osoro, presidenta del colectivo, explicó que al largo de este año las salas privadas han intentado "llevar el arte a todos los públicos". Esa accesibilidad pretende encontrarse con "todos los grupos y todos los colectivos", y por ello a lo largo de 2025 se han desarrollado programas especialmente diseñados para gente con problemas, para discapacitados y para personas ausentes de los circuitos del arte.

El director general de Acción Cultural del Principado de Asturias, Antón García, celebró la reunión de la gran familia del arte en la sala del Sabadell Herrero, en presencia de la subdirectora general de la entidad, Carmen Vilabrille, y puso especial énfasis en la "importancia del asociacionismo" para impulsar una escena, como es el caso, aquí, de galeristas y arte contemporáneo.

En la muestra, que se podrá ver hasta el 8 de febrero los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados de 17 a 21 horas, han participado 13 salas: Galería Amaga, Arancha Osoro, Aurora Vigil-Escalera, Bea Villamarín, Llamazares, Sala Sola, Espacio Líquido, ATM, Galería Caicoya, Lucía Dueñas, Espacio Acuña, estudiopablodelillo y 451.

Obras de Pelayo Tamargo en la exposición Entrearte | IRMA COLLÍN

Cada una de estas galerías presenta obras en la exposición de un artista, la mayoría asturianos, de forma que otros tantos autores están representados en las paredes del Sabadell Herrero, con mucha pintura y algo de instalaciones y esculturas. La nómina de los expuestos incluye a Iván Baizán, Cristina Avello, Gonzalo García, Mónica Dixon, Pelayo Tamargo, Tania Blanco, Juan Antón, Jorge Fernández Valdés, Martina Rodríguez Morán, Orrite, María Jesús Rodríguez y Nueve.

No hay ninguna temática común ni soporte discursivo que ponga en relación las obras expuestas, por lo que el recorrido por la muestra genera, también, un diálogo diverso que permite distintas lecturas a raíz de los distintos itinerarios y miradas, como señala el subtítulo de la muestra a través del concepto del "diálogo contemporáneo". La muestra estará acompañada de un programa de públicos similar al desarrollado durante todo este año por la asociación, que reforzará ese impulso del colectivo por sacar el arte de las galerías y, a la vez, traer a esas salas otros públicos. Guiados por la atención a la justicia social y a las minorías, se organizarán visitas guiadas específicas, jornadas familiares o recorridos más institucionales para coleccionistas de arte.

En la muestra se puede identificar un componente generacional, pues la mayoría son artistas jóvenes dedicados al arte contemporáneo. Por otra parte, la muestra compagina distintos lenguajes, desde la pintura figurativa a la abstracción cromática, la fotografía, escultura, collage con distintos materiales, esculturas en nuevos materiales como las que presenta María Jesús Rodríguez y obras mixtas, que combinan dibujo y tecnología como la nueva producción de Pelayo Tamargo, resultado de su residencia en Laboral.