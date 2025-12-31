El Gobierno del Principado logra la aprobación del Presupuesto: dos horas de votación tras una tramitación de vértigo y la anécdota de una indisposición

Justo en el límite del final del año, casi al borde de las campanadas, la Junta General del Principado ha dado por aprobado el presupuesto autonómico para 2026. Se trata de las séptimas cuentas consecutivas que logra sacar adelante el socialista Adrián Barbón, con el respaldo ya limitado a los escaños de la izquierda. El único sobresalto fue un receso de diez minutos motivado por una pequeña indisposición del Presidente Barbón, cuando los diputados llevaban más de dos horas de votación ininterrumpida. Barbón regresó al hemiciclo al cabo de unos minutos, lo que permitió reanudar la sesión.

La larga sesión de votación de las enmiendas puso el colofón a una tramitación parlamentaria que sufrió la alteración al faltar el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, a la votación del dictamen en la comisión de Hacienda. Ese hecho, que Vegas admitió como un «error» y por el que ofreció disculpas, motivó una tensa jornada parlamentaria el pasado viernes, con un tira y afloja entre el bloque de la izquierda y el de la derecha, reglamento de la Cámara en mano, para pelear el calendario presupuestario.

El PP, Vox y Foro trataron de hacer una interpretación estricta del reglamento para que Asturias entrase «técnicamente» en una prórroga presupuestaria; fue rechazado por la izquierda con el aval de los servicios jurídicos de la Junta General, para permitir que el debate se desarrollase finalmente este día de Nochevieja. Según el Gobierno, esa "prórroga" habría anulado el paquete de deducciones fiscales para el ejercicio de 2026.

Ese incidente, que podría quedar como anécdota, ha radicalizado la división en el parlamento y aboca al Gobierno a únicamente llegar a probables acuerdos de calado con la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, aliada en estas cuentas, salvo quizás en la aprobación de alguna de las leyes que ya se tramitan en la Cámara. Se trata de una tendencia que ha venido acrecentándose en lo que va de legislatura, lejos ya los tiempos en los que el PSOE lograba pactos con el extinto Ciudadanos o con Foro Asturias.

Los presupuestos que marcarán la acción política del año que ya comienza marcan un récord de ingresos y gastos, según el Ejecutivo, gracias al aumento de las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda, la continuidad de los fondos europeos y la mayor recaudación tributaria. Las cuentas ascenderán a 6.993 millones de euros, 329 millones por encima de los que están en vigor, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento.

El Ejecutivo ha destacado el alto nivel de inversión, calificado de rector por el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, (1.081 millones) pese a la reducción de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El Ejecutivo ha dicho que las cuentas consolidan, resalta el Ejecutivo, el blindaje del Estado del bienestar, sitúan la dotación sanitaria en 2.581 millones, fortalecen la educación y amplían el despliegue de medidas de acceso a la vivienda. El gasto de carácter social alcanza 4.637 millones, el 66,3% del total, con el objetivo de "sostener y ampliar los servicios públicos esenciales y la red de protección a los colectivos más vulnerables".

Junto a las partidas sociales, el plan da continuidad a los compromisos en materia de movilidad, prevención de incendios, medio rural, ciclo integral del agua, cultura y políticas de retorno.

Además, el Ejecutivo defiende su relato fiscal frente a las reclamaciones de la derecha de que se aborde una rebaja tributaria global. El Principado incrementa las deducciones en la “vía fiscal asturiana”, con el incremento en la deducción por hijo y una deducción de 100 euros por los celiacos en la unidad familiar. El Gobierno recalca que la reforma aprobada en el IRPF (que desciende el tipo en el tramo más bajo, bloquea la rebaja en las rentas a partir de 50.000 e incrementa la tributación a las rentas de más de 175.000 euros) supondrá que el Principado deje de recaudar 38 millones de euros.

Partido Popular: acusaciones de machismo, unas cuentas "fallidas" y el Grinch de la Navidad

Abrió la jornada parlamentaria, puntualmente iniciada a las 9.00 horas, el turno de intervención del Partido Popular. Fueron la diputada Beatriz Polledo y el diputado Luis Venta los encargados de la posición política del PP, de claro rechazo a unas cuentas que calificaron de «fallidas». Venta arrancó las risas en la Cámara al calificar al Gobierno de Barbón de «el Grinch de Asturias».

Polledo defendió las más de 200 enmiendas presentadas por el PP al texto, un presupuesto que es «la expresión de un modelo agotado» y que es «voluminoso pero vacío de proyecto». Las enmiendas populares, que suman 67 millones de euros, fueron rechazadas finalmente por el bloque de la izquierda. Para Polledo tenían por objeto «corregir incumplimientos» e «introducir inversiones prioritarias» en áreas como Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Cultura o Medio Rural.

Luis Venta, por su parte, afirmó que las cuentas «están bajo sospecha» al detectar «errores y desfases». Para Polledo, el Presupuesto «no resuelve sino que solo aplazan» los problemas en el sector educativo, expresados en la gran huelga de este año. Además, criticó la «burbuja» de las elevadas cifras de las cuentas generadas «por una presión fiscal asfixiante» y defendió la deflactación del IRPF. Tras un relato de cifras económicas contrarias al relato positivo del presidente Barbón, aseguró que las cuentas «no corrigen los problemas estructurales» y marcan «un fin de ciclo».

Venta también afeó «el castigo presupuestario a los concejos gobernados por el PP» y no obvió referencias a las tensiones en la Cámara por el inesperado revés a la tramitación de las cuentas del viernes. Acusó a la izquierda de haber actuado con «machismo» contra la presidenta de la comisión, la popular Sandra Camino. «No me extraña, son ustedes los 100.000 hijos de San José Luis», en referencia a Ábalos.

Foro: el recuerdo de un antiguo error y el reproche por las promesas incumplidas

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, tampoco esquivó las referencias al incidente, consecuencia dijo de la «tramitación exprés» establecida por el Gobierno para llegar a tiempo para la aprobación del Presupuesto. Buena parte de la intervención de Pumares, que en otro tiempo llegó a respaldar cuentas del PSOE, se centró en reprochar los incumplimientos del Ejecutivo. Tuvo palabras de recuerdo a «los 19 fallecidos este año mientras trabajaban» y a la situación de los trabajadores de la mina de Tormaleo, «que llevan seis meses sin cobrar».

En ese capítulo de reproches señaló la a su juicio excesiva benevolencia del PSOE (del propio Adrián Barbón y del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez) con el incidente ocasionado por Vegas. Así, recordó que el año pasado, por un error en la redacción del texto, él mismo tuvo que apoyar una «autoenmienda» de corrección del PSOE a la que IU puso trabas. «IU hizo sangre con su error», le dijo Pumares al consejero Peláez.

En el repaso de sus 35 enmiendas, las calificó de «no retóricas». Concluyó afirmando que el Gobierno «aprobará» las cuentas, pero «no mejorarán la situación de Asturias» y que todo lo sucedido con ellas es la expresión «del fracaso de una mala política».

Tomé repasa sus logros y llama a la "reflexión y la acción" de las fuerzas progresistas

Intervino en tercer lugar Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, y que fue el voto definitivo que dio la mayoría al Ejecutivo para aprobar sus cuentas. Tomé defendió que el pacto alcanzado permitió incorporar algunas de sus «prioridades» en el texto, en especial en Vivienda, Sanidad y Educación. Criticó de la derecha su afán de «ruido e histrionismo» ante el tropiezo procedimental y llamó a las fuerzas progresistas a «la reflexión y la acción» ante el crecimiento de Vox.

Tomé detalló que el acuerdo que permitió su voto incluyó promover 500 viviendas más, reforzar las inspecciones contra los alojamientos turísticos ilegales o aumentar en 135 las plazas en atención primaria, o sumar la cobertura en salud bucodental para mayores de 70 años. «Tendrá más de 200.000 beneficiarios», aseguró. También destacó el compromiso para la gratuidad de los másteres oficiales universitarios acreditados por la ANECA o la matrícula en las enseñanzas artísticas superiores.

Concluyó con un llamamiento para lograr que «la democracia vuelva a seducir» y con el deseo de una oficialidad del asturiano «cuanto primero».

"¿Dónde vas, cobarde?": el tono bronco de Vox y una frase borrada del diario de sesiones

Especialmente bronco fue el tono de Vox, representado por el diputado Gonzalo Centeno. El primer incidente se produjo cuando Centeno se dirigía a la tribuna de oradores y contempló que el portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, al igual que numerosos diputados de la izquierda, abandonaban el hemiciclo. «¿Dónde vas, cobarde», le espetó para añadir: «Tócate las narices». El presidente de la Cámara, Juan Cofiño, le conminó a retirar sus palabras, lo que hizo.

En su análisis del Presupuesto, Centeno acusó al Gobierno de sostener «un atraco continuado» al contribuyente y censuró en el capítulo de gasto «una red de subvenciones» a sindicatos, fundaciones y empresas deficitarias, así como arremetió contra las partidas de igualdad, memoria democrática y diversidad.

También cuestionó como positivo el aumento de población de Asturias gracias a la llegada de inmigrantes, al afirmar que «en Madrid hay 40.000 asturianos, los más preparados», mientras que Asturias se constituye en «el paraíso de colocaciones y paguitas» y se buscan «musulmanes o ilegales» que «engorden las listas del voto cautivo».

Cerró su intervención despachándose sobre el incidente con Vegas. Para Centeno, «un fallo lo puede tener cualquiera», pero «los niños piden perdón, pero los adultos asumen responsabilidades». Terminó citando una frase de un personaje interpretado por el actor José Sazatornil: «¿Es usted tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto?». El presidente de la Junta, Juan Cofiño, afirmó que esa frase se borraría del diario de sesiones.

Izquierda Unida: "Con el PP de Ovidio Sánchez, Rozada o Mallada, esto no habría pasado"

Mientras Xabel Vegas trabajaba en su escaño, fue su compañera de grupo Delia Campomanes la encargada de defender la posición de su grupo parlamentario. Aseguró que las cuentas son las «del cumplimiento y la credibilidad», y sobre todo del «avance de derechos». Reiteró el ofrecimiento de disculpas por el incidente del pasado viernes, pero acusó a la oposición de haber intentado «alterar artificialmente la voluntad popular».

«Nos cuesta imaginar que en los tiempos de gente como Ovidio Sánchez, Isidro Fernández Rozada o Teresa Mallada esta situación se hubiera producido», dijo. A su juicio, «la coordinación de las derechas para dejar a Asturias sin presupuestos no es una anécdota, sino un síntoma».

Tras un repaso a las grandes cifras de las cuentas, puso el foco en la inversión en vivienda, en la mejora en Sanidad y destacó que «por primera vez la Atención Primaria represente el 25% de la inversión sanitaria». También destacó las partidas que su grupo considera «sensibles», como memoria democrática o cooperación al desarrollo. Cerró su intervención contraponiendo el «modelo de fortalecimiento de lo público, redistribución y ampliación de derechos», con las «recetas de recortes y privatizaciones» que atribuyó a gobiernos autonómicos del PP.

PSOE: "Son la peor y más vacía oposición que ha visto esta Junta General"

Ha puesto fin a las intervenciones Luis Fernández Huerga, diputado del PSOE, que defendió el proyecto de Presupuestos de 2026 al considerar que consolida la estabilidad y el Estado del bienestar en Asturias, y acusó al PP de asumir las tesis de Vox, además de rechazar sus enmiendas por tratarse de “un catálogo de ocurrencias con código postal”.

Huerga abrió su intervención con un repaso a las enmiendas del Grupo Socialista y para enmarcar el voto favorable, el diputado aportó indicadores que, dijo, permiten valorar la evolución reciente de Asturias, en línea con el balance expresado este martes por el presidente del Principado. “Es el séptimo presupuesto consecutivo que sale adelante con este Gobierno y el octavo de la Junta, un factor de estabilidad que piden empresas, autónomos y familias”, remarcó.

El diputado arremetió contra el PP por, “alinearse con Vox”. Sostuvo que las derechas trataron de forzar una prórroga presupuestaria tras el error procedimental de la semana, lo que, según él, habría impedido a miles de asturianos acceder a deducciones del IRPF previstas ya para 2026. Sobre las enmiendas del PP y Vox afirmó que supondrían recortes esenciales y aportó ejemplos de “incoherencias“.

Concluyó con un mensaje a los partidos de la derecha afirmando: «Tras el espectáculo de esta semana se han ganado el título de la peor y más vacía oposición que ha visto esta Junta General».

Aprobación final y aplausos: el BOPA se pone a trabajar contrarreloj

Posteriormente se celebró el largo turno de votación de enmiendas y de secciones y capítulos del Presupuesto, que superó las dos horas, con alguna repetición y deslices mínimos en la lectura. El receso por la indisposición del Presidente quedó como anécdota. Y al final, el presidente de la Junta, Juan Cofiño, dio por aprobado el Presupuesto, despertando aplausos en las bancadas de la izquierda. Deseó el presidente del parlamento buena Nochevieja y feliz 2026. Eran las 13.40 de la tarde del último día del año, faltaban poco más de diez horas para las campanadas. En el servicio del Boletín Oficial del Principado se inició el trabajo de publicación para completar el trámite antes de la llegada del nuevo año. Seguro que Cofiño respiró con cierto alivio, superado el lance de la tramitación a tiempo.