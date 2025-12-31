La IA entra en los geriátricos: estos son los proyectos de I+D que respalda el Principado

La inteligencia artificial (IA) está presente en muchos de los proyectos de investigación y desarrollo que financiará el Principado con las ayudas a proyectos de I+D. La IA incluso se cuela en los geriátricos con un plan presentado por la compañía Audentis Network para desarrollar un sistema de inteligencia artificial para el cuidado emocional y cognitivo en residencias de personas mayores.

La consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la agencia Sekuens, ha resuelto la convocatoria de subvenciones para proyectos de I+D en Asturias. Se aprobaron un total de 103 iniciativas presentadas por 86 empresas que invertirán 14,73 millones de euros en los proyectos y que recibirán unas subvenciones de 5,46 millones de euros.

El proyecto que más ayudas recibirá (con casi 210.000 euros) es el presentado por ArcelorMittal y Nanoker para la investigación de nuevos materiales cerámicos multifuncionales para su uso en el calentamiento eléctrico de la industria siderúrgica. ArcelorMittal también participa en otros proyectos subvencionados vinculados a los carriles ferroviarios .

Hay muchos proyectos vinculados a la inteligencia artificial, como el presentado por Seresco para el uso del internet de las cosas y el deep learning (un subcampo de la IA) para la lucha contra los incendios.