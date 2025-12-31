La IA entra en los geriátricos: estos son los proyectos de I+D que respalda el Principado
La investigación empresas subvencionada por Sekuens incluye nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial, incluso para el bienestar de los mayores
La inteligencia artificial (IA) está presente en muchos de los proyectos de investigación y desarrollo que financiará el Principado con las ayudas a proyectos de I+D. La IA incluso se cuela en los geriátricos con un plan presentado por la compañía Audentis Network para desarrollar un sistema de inteligencia artificial para el cuidado emocional y cognitivo en residencias de personas mayores.
La consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la agencia Sekuens, ha resuelto la convocatoria de subvenciones para proyectos de I+D en Asturias. Se aprobaron un total de 103 iniciativas presentadas por 86 empresas que invertirán 14,73 millones de euros en los proyectos y que recibirán unas subvenciones de 5,46 millones de euros.
El proyecto que más ayudas recibirá (con casi 210.000 euros) es el presentado por ArcelorMittal y Nanoker para la investigación de nuevos materiales cerámicos multifuncionales para su uso en el calentamiento eléctrico de la industria siderúrgica. ArcelorMittal también participa en otros proyectos subvencionados vinculados a los carriles ferroviarios .
Hay muchos proyectos vinculados a la inteligencia artificial, como el presentado por Seresco para el uso del internet de las cosas y el deep learning (un subcampo de la IA) para la lucha contra los incendios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas