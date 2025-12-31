El nuevo año traerá ajustes laborales en grandes empresas en Asturias: estas son las afectadas

El año que entra será de ajustes laborales en grandes empresas radicadas en Asturias. ArcelorMittal, Duro Felguera, Ence y Telefónica recortarán puestos en sus centros de trabajo.

ArcelorMittal

La multinacional siderúrgica cerrará hoy definitivamente el sínter "B" de la factoría de Gijón, una de las dos instalaciones en las que se prepara el mineral de hierro (se compacta a altas temperaturas) para utilizarlo en los dos hornos altos de Veriña. La instalación ya no cumple los requisitos medioambientales y debe dejar de producir. Con la clausura del sínter desaparecerán 30 empleos. No habrá despidos, pero sí traslados a otros departamentos que tendrán efecto sobre el volumen de trabajadores eventuales. Además, ArcelorMittal prevé poner en marcha a finales del primer trimestre de 2026 el nuevo horno híbrido de arco eléctrico para productos largos de Gijón, que al incluir mejoras en automatización requerirá menos personal en la acería de Gijón. En este caso, el ajuste será de 70 puestos.

Duro Felguera

La centenaria compañía asturiana de ingeniería industrial y bienes de equipo acordó el pasado verano un expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé la salida de 180 trabajadores hasta junio de 2026. De momento ya han salido 110, lo que supone el 60% de lo previsto. Además, el plan de reestructuración que ha presentado la compañía para evitar el concurso de acreedores, y que debe ser ratificado por el juez, contempla un fuerte adelgazamiento de la actividad y la plantilla de Duro Felguera hasta dejarla en unos 500 trabajadores.

Ence

La compañía propietaria de la planta de producción de celulosa y energía de Navia acordó el pasado 18 de diciembre un procedimiento de despido colectivo para las fábrica de Pontevedra y para las oficinas centrales de Galicia, Madrid y Navia que incluye la extinción de hasta 57 contratos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Además, se está negociado otro procedimiento de ajuste en la filial a la que pertenece la fábrica de Navia.

Telefónica

La compañía de telecomunicaciones abrió el pasado lunes el plazo de adhesión voluntaria al ERE puesto en marcha en siete filiales del grupo en España. Las salidas de al menos 4.525 empleados comenzarán en el primer trimestre de 2026. Los trabajadores afectados son los nacidos en 1971 y en años anteriores. En Asturias son 86 trabajadores, pero eso no quiere decir que salgan todos de la compañía. Esos 86 son los que tienen la posibilidad de adherirse a las condiciones del ERE, que los sindicatos firmantes del acuerdo calificaron de "buenas". Prevén un 90% de adhesiones, como en el anterior ERE. n