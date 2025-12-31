Ovidio Zapico, coordinador de IU y consejero de Ordenación del Territorio: "Sumar terminó etapa, Yolanda Díaz es excelente como ministra, pero mala líder de partido"

Ovidio Zapico, coordinador de IU e integrante del Gobierno, hace balance del año y señala los puntos de fricción inminentes con el Ejecutivo de Adrián Barbón.

En su momento planteó un frente amplio de la izquierda en Asturias en 2027. ¿Sigue defendiéndolo?

¿Hay otra solución para evitar que la involución llegue también a Asturias? Un frente amplio en el que IU sea polo tractor se me antoja hoy tan necesario como cuando lo planteé. Y más cuando en 2026 vamos a celebrar el 40 aniversario de Izquierda Unida, que ha sido la última expresión con buen resultado de un frente amplio de la izquierda en este periodo democrático. El problema es que en estos últimos 12 años hubo un desarraigo de esa tradición política.

¿Y con quién se articula? ¿Con Covadonga Tomé? ¿Con Sumar? ¿Con Podemos?

Todos los actores de la izquierda tienen que estar interpelados en la cosntrucción de ese frente amplio.

Bueno, algunos son un poco incompatibles entre sí…

¿Quiénes?

Covadonga Tomé y Podemos, por ejemplo.

Yo creo que cuando se inicia cualquier proceso no se puede excluir a nadie. Nosotros haremos algo parecido a lo que llevamos a cabo en 2022 y culminamos en 2023 con Convocatoria por Asturies: abrirnos a la sociedad, escuchar a quienes siendo distintos o distintas no son distantes a nuestros planteamientos, pisar los territorios y replicar un modelo que fue bien en 2023 y que habrá que perfeccionar en 2027.

¿El artefacto Sumar sigue teniendo vigencia nacional? ¿Yolanda Díaz sigue siendo la esperanza de la izquierda del PSOE o se necesita recambio?

Yo creo que Sumar terminó ya una etapa y ahora empieza otra en la que Movimiento Sumar es un pequeño partido político. La izquierda del PSOE necesita una reflexión, una pensada y una reconfiguración. Yolanda Díaz es una excelente ministra de trabajo pero se demostró que es mala dirigente de partido político. Creo que ya no es el referente social que fue. En mi cultura política, mi coordinador federal tiene que ser mi candidato a presidente. Desgraciadamente hace muchos años que IU no tiene un candidato a presidente del Gobierno. Creo que toca.

¿En Asturias la reconfiguración de la izquierda del PSOE debe estar capitaneada necesariamente por IU?

La realidad, nuestra militancia, nuestro arraigo territorial, nuestros 9 alcaldes, cogobiernos y 120 concejales, nuestra presencia en el parlamento asturiano y el Principado, demuestran que somos esa fuerza llamada a iniciar la vertebración de ese espacio. No entiendo otra situación que con IU iniciando su construcción.

Se lo digo como hipótesis teórica: una forma de evitar escaños de la derecha es que IU renuncie a presentar listas en el Oriente y el Occidente.

Eso no va a pasar nunca. Siempre estaremos en unos comicios electorales. No lo veo ni como hipótesis. Históricamente hemos denunciado que la ley electoral es para nosotros una anomalía histórica. Si el PSOE empieza a percibir también que es un problema, lo tiene sencillo: reformemos la ley electoral de una vez. Demos justicia a los votos y a la representación.

Una maniobra así se entendería mal sin el apoyo del PP al menos.

Las grandes leyes deben tener grandes pactos, sí. Pero está claro que hubo ocasiones para haber modificado esa ley, con mayorías sólidas de la izquierda y no fuimos nosotros quienes echaron por tierra esa posibilidad. Pero, insisto, ante la pregunta, respuesta tajante.

Son el socio exigente del PSOE en Asturias, pero respaldan los presupuestos del PP en Oviedo. ¿Son más condescendientes con Canteli que con Barbón?

No, no. Hay diferencias, ¿no? Para empezar, con Barbón tenemos un acuerdo de Gobierno; con Canteli no. Con Alfredo Canteli se alcanzan acuerdos, por ejemplo, en vivienda. Eso me permite a mí, como consejero, disponer ahora de suelo público para levantar 305 viviendas en Oviedo. Que pregunten a los vecinos de San Esteban de las Cruces si entenderse con el PP en cuestiones concretas es malo. Gracias a ese entendimiento, el Pleno se posicionó en contra de un parque de baterías en San Esteban de las Cruces. Hay otras cuestiones, como la política fiscal, o la presencia en Oviedo de la universidad privada, sobre las que nos hemos pronunciado. Pero sobre todo, ese entendimiento en Oviedo lo que consigue es aislar a Vox. Y creo que esa es una reflexión política interesante. Vox es una fuerza en crecimiento. Que haya un "secante" a su posible papel institucional es positivo.

Para ustedes que en Asturias se instalen universidades privadas es anatema, pero el gobierno de Oviedo lo defiende.

En el ámbito local también nos hemos posicionado rotundamente en contra. Es compatible tener una opinión crítica con posiciones de Canteli y buscar acuerdos puntuales sobre otras cuestiones. No lo veo contradictorio.

Imagine que el PP gana en Asturias y necesita a Vox para gobernar. ¿Aplicaría IU la "doctrina Oviedo"?

No contemplo otro escenario en 2027 que el gobierno plural de la izquierda.

Plantéeselo como una hipótesis teórica.

Insisto, no contemplo otro escenario.

¿La presencia de IU en el Gobierno de Asturias ha bloqueado parques eólicos o de baterías?

No. Hemos ordenado y regulado. Sobre todo se ha dado seguridad a la ciudadanía asturiana del medio rural, en un escenario con mucha incertidumbre y temor. Y, sobre todo, se ha puesto el interés general por delante, frente al mundo del dinero y de la especulación.

Imagine. En unos días llega al Consejo de Gobierno y se encuentra con la aprobación de Costco como Proyecto de Interés Estratégico.

Hemos sido tajantes con eso. Como consejero, estoy esperando a si va a haber informes y leerlos con detenimiento; de esos informes dependerá, en buena medida, si el proceso de Costco se judicializa o no.

¿Estaría IU dispuesta a presentar un recurso?

Tienen que llegar esos informes. A la vista de esos informes, si se produce esa decisión, valoraríamos.

Dice el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", que IU vive en una burbuja y que no representa el interés general.

Claro que lo estamos defendiendo. Lo que es excepcional respecto al resto de alcaldes es que haya uno, siempre, constantemente, manifestándose insumiso o contrario a la normativa.

¿Con "Cepi" es preocupación u obsesión?

En lo personal, claro, nada contra él. Sí contra sus planteamientos políticos y su modelo. Quiere ir por encima de la normativa y ahora privatiza la gestión del agua con apoyo de Vox. Estamos en contra del modelo que defiende y que ya desarrolló Jesús Gil. Dio malos resultados. Nosotros decimos: interés general y normativa.

¿Es lógico formar parte de un gobierno que tome dos decisiones tan trascendentes, como la autorización de Costco o el permiso a universidades privadas, que puedan terminar en conflicto judicial entre socios?

Aún tenemos que valorar qué haremos con la autorización de las universidades privadas, que ya es una realidad. La colegiada que se celebrará en enero analizará, debatirá y decidirá sobre esa cuestión. Pero creo que es posible manifestar discrepancias. La clave es no generar crisis de gobierno o inestabilidad. Pero tener planteamientos políticos diferentes debería asumirse con naturalidad. Por ambas partes.

Dígaselo a los del PSOE que les quisieran fuera del Ejecutivo.

Cuando se pacta, se debe señalar aquello en lo que se está de acuerdo y aquello en lo que no. Tenemos que acostumbrarnos a ese esquema. No vamos a escenarios de gobiernos con mayorías absolutas. Pactar implica renuncias y también asumir diferencias.

El "incidente" de Xabel Vegas con el presupuesto pone en cuestión su imagen como portavoz de la coalición en la Junta?

Conviene resaltar que hubo un error humano sobre el que VEgas se disculpó. Está fuerza política también pide disculpas por los trastornos ocasionados. Pero es un error que no va a tener consecuencias, porque va a haber presupuesto. Hoy mismo, cuando se lea esta entrevista, se aprobará previsiblemente. Pero hay tal clima de confrontación y polarización que conduce a esta situación. Yo le digo, y estoy convencido: con el PP de Ovidio Sánchez esto no habría pasado. Estoy seguro.

Si ningún diputado de la izquierda tiene ningún contratiempo se aprobarán las cuentas, pero gracias al apoyo de Covadonga Tomé. Y no parece que vaya a haber más opciones para el Gobierno con quien negociar nada. ¿Eso da vértigo o seguridad?

Desde 2023 defendimos el escenario de acuerdo de toda la izquierda asturiana. Pedimos un acuerdo estable. Desde hace un mes y medio creo que ese escenario se ha establecido por sí mismo. Eso debe llevarnos a una serie de acuerdos para lograr que en 2026 se cumpla el calendario legislativo. Hay muchas leyes progresistas que están esperando tramitación en la Junta.

¿Y qué es mejor, negociar ley a ley o adoptar un acuerdo general?

Siempre defendimos, con carácter estratégico, una posición global. Hay una mayoría progresista que debe entenderse y alcanzar acuerdos.

Se cierra el año con un precio disparado en la vivienda. ¿Cuándo se notarán los efectos de su ley?

Para nosotros la vivienda es un derecho en un negocio. No me pongo colorado por decir que intervenimos el mercado, claro que sí. Hay que hacerlo para reducir los precios. Para ello se necesitan políticas a medio y largo plazo. Hemos carecido de elas desde la marcha de Manolo Orviz como director de Vivienda, con Noemí Martín como consejera en 2011. La situación ahora es peor que cuando empezó la legislatura.

¿Todo eso quedará en papel mojado si gobierna la derecha?

Si gobierna Vox, sí. Para muchos trabajadores es un drama acceder a la vivienda, y de eso se nutre Vox. La izquierda debería hacer una reflexión; Vox tiene una base social muy pequeña, pero llega mucha gente a la que el sistema y la izquierda no supimos dar respuestas. Pero creo que cuando nuestras políticas surtan efecto, la clase trabajadora verá que les benefician.

¿Aceptaría deflactar el IRPF?

No. Creemos en un sistema fiscal justo y progresivo. Esos ajustes suelen alejar de ese objetivo.

¿La ley de Cultura asturiana del Gobierno les vale?

Yo defendía una ley de asturanía. Añadiremos una parte de identidad cutlural, que sirva para regular cuestiones como el RIDEA, la TPA o los avances hacia la oficialidad.