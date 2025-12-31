Pedro Vicente, nombrado nuevo director de Mapfre en la zona Norte

Pedro Vicente Martín ha sido nombrado director regional de la aseguradora Mapfre en Norte. Esta dirección regional es una de las 19 creadas recientemente por Mapfre en el nuevo diseño de su estructura territorial. La nueva dirección regional Norte comprende las provincias de Asturias, Cantabria y León. Pedro Vicente (Salamanca, 1973) ha sido durante los últimos cuatro años el director del negocio agropecuario en Mapfre España. Con una trayectoria en la compañía de seguros de más de 25 años, ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad, entre otros, director de la red agencial de Mapfre en Portugal (2019-2021) o gerente territorial en Lisboa 2015-2019. La nueva configuración territorial que Mapfre pone en marcha en 2026 tendrá un foco más comercial.