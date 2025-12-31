Las radiobalizas conectadas V-16, obligatorias desde el 1 de enero
Las polémicas radiobalizas conectadas V-16 deberán estar en todos los coches a partir de este jueves 1 de enero so pena de multa de 80 euros (40 euros si se paga de inmediato). El aparato estará conectado con la plataforma telemática 3.0 de la DGT, de forma que emita un aviso a los conductores que están más allá del alcance visual de la baliza, lo que hará que reduzcan la velocidad en caso de accidente o avería. Pero no sólo eso, Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), le encuentra la ventaja de que "libera a los conductores de la aberración de tener que salir del coche a la calzada a jugarse la vida para poner los triángulos de preseñalización de peligro".
Hay más ventajas, según Arnaldo. Aparte de que la baliza se ve en 360 grados, y a un kilómetro de distancia, frente a los 100 metros de los triángulos, "está la ventaja de la conectividad, ya que avisará a los navegadores de los conductores", dice Arnaldo.
De la baliza se critica que sólo sea obligatoria en España. Arnaldo indica que, al tratarse de un accesorio, no tiene una regulación europea. "En otros países es obligatorio, por ejemplo, llevar un botiquín en el coche, y no aquí", indica Arnaldo. El Supremo ya ha indicado por otro lado que el sistema es legal. Para mayor seguridad, Arnaldo aconseja activar el alumbrado de emergencia y salir del vehículo al otro lado del guardarraíl.
