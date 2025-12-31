Santa Bárbara modernizará los vehículos de combate Pizarro en Sevilla, con algunas tareas en Trubia

Santa Bárbara Sistemas se encargará de la modernización y mejora de los vehículos de combate Pizarro. Los trabajos se realizarán principalmente en las instalaciones que la compañía tiene en Alcalá de Guadaría, en la provincia de Sevilla, aunque en la planta asturiana de Trubia también está previsto que se realicen algunas tareas.

El Ministerio de Defensa formalizó ayer la adjudicación del contrato para la modernización y mejora de los vehículos Pizarro por un importe de casi 264 millones y un plazo de ejecución que se prolongará hasta noviembre de 2031.

El 8x8 Dragón.

El consorcio Tess Defence, controlado por Indra y en el que participan también Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa, entregó al Ministerio de Defensa otros once blindados 8x8 Dragón fabricados en Trubia. Son ya 41 el número de los vehículos de este tipo suministrados al Ejército de Tierra.

La compra de Hispasat.

Indra también cerró ayer formalmente la adquisición del 89,68% del capital social de Hispasat, operación que permitirá a Indra controlar Hisdesat Servicios Estratágicos. Miguel Ángel Panduro es el nuevo director de Indra Space.