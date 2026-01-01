Diez millones para obras de saneamiento y abastecimiento: estos son los concejos beneficiados

El Gobierno de Asturias destinará diez millones de euros a mejorar el saneamiento y abastecimiento de Corvera, Villaviciosa, Teverga, Cabranes y Valdés con el objetivo de avanzar hacia «una gestión integral, eficiente y sostenible del agua en todo el territorio».

La inversión más elevada, 2,9 millones, permitirá renovar y ampliar el sistema de saneamiento y depuración de Trevías, en Valdés. El proyecto incluye la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y dos aliviaderos. También se renovarán 3.500 metros de la red de saneamiento, conformada por 6 colectores principales y sus ramales, y se construirán 110 pozos.

Importante será también la actuación en Villaviciosa, destinada a completar la red existente y eliminar los vertidos incontrolados a la ría al conducir las aguas residuales a la depuradora del concejo para su adecuado tratamiento. Las obras, dotadas con más de 2,86 millones, incluyen la construcción de 4.398 metros de colectores y cinco estaciones de bombeo.

En Corvera, se construirá un nuevo depósito en El Pino, de casi 1.600 metros cúbicos de capacidad, que dará servicio a Las Vegas, Los Campos y Trasona. El proyecto también plantea las conexiones necesarias para mantener la red existente y la interconexión entre este depósito y el de La Rozona. Contará con una partida de 1,65 millones cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Mientras que en Teverga, la actuación consistirá en trasladar los vertidos de Sobrevilla y Berrueño hasta la estación depuradora de Samartín para su tratamiento. está prevista la construcción de más de dos kilómetros de colectores, la renovación de 121 metros y la instalación de un nuevo aliviadero en La Vega. Además, en Berrueño y Sobrevilla se ampliarán las redes de abastecimiento desde los depósitos existentes, con la colocación de casi 2.500 metros de tuberías.

Por último, se contempla reforzar el abastecimiento y saneamiento de Xiranes, en Cabranes, para dar cobertura a todas las viviendas de esta población de 153 habitantes. Asimismo, se construirá una nueva tubería de abastecimiento desde el depósito de Cerezaleu al de Xiranes que garantizará un suministro de agua continuo y sin fluctuaciones.

El Principado destina este año más de 109 millones a mejorar el saneamiento, el abastecimiento y la depuración.