Fallece Xesús Cañedo, un hombre "tranquilo y reflexivo" que fue figura clave en el asturianismo

El cofundador del Partíu Asturianista (PAS), Xesús Cañedo, ha fallecido esta mañana a los 67 años de edad a causa de una sepsis. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, Cañedo trabajó en la asesoría jurídico-laboral del Banco Urquijo en Bilbao y Baleares, y desde 1988 fue funcionario. Procedente del Partido Socialista Popular, en el que militó desde 1976, se afilió al PSOE en el año 1978, formando también parte de la UGT.

De aquellos años se acuerda su amigo desde la adolescencia, José Antonio Fernández Alonso, que lo acompañó en la época de militancia. "Fue una pieza clave en el asturianismo", reconoce Fernández que destaca Cañedo su "excepcional cabeza" y su "capacidad de reflexión". En 1983 abandonó el PSOE y en 1985, junto con Xuan Xosé Sánchez Vicente y Carlos Rubiera, fundó el Partíu Asturianista.

Cañedo perdía hoy la vida tras tener que ser ingresado por una Gripe A, que derivó en una sepsis al tener una leucemia no diagnosticada que le hizo estar inmunodeprimido. "Era un hombre tranquilo y cabal, que nunca quería reñir", comenta su hijo mayor, Nel Cañedo. "Una persona firme en sus creencias que no trataba de imponer sus valores a nadie, pero tampoco renunciar a ellos", sostiene. Cañedo deja viuda y otro hijo, Antón Cañedo.

La asociación Iniciativa pol Asturianu también quiso sumarse a las condolencias. "Cañedo fue un referente por su implicación y defensa del idioma, dejando una huella valiosa tanto en el ámbito cultural como en el asociativo", señalaron. "Su trabajo, interés y dedicación contribuyeron de manera significativa a la dignificación y promoción de la lengua asturiana", añadían en un comunicado. Publicó varios libros sobre refranes y sobre el uso oral del idioma, como Los dioses derrotados, Refranero asturiano y Mundo, saber y decir en el refranero, estos últimos realizados en colaboración con Xuan Xosé Sánchez Vicente.

Desde Iniciativa por el Asturiano trasladan "su más sincera condolencia a su familia, amistades y a todas las personas que hoy lamentan su pérdida".