Fallece Xesús Cañedo, un hombre "tranquilo y reflexivo" que fue figura clave en el asturianismo
Tras militar en el Partido Socialista Popular y afiliarse al PSOE fundó el Partíu Asturianista en 1985 junto a otros compañeros, dejando un impacto en la cultura asturiana
El cofundador del Partíu Asturianista (PAS), Xesús Cañedo, ha fallecido esta mañana a los 67 años de edad a causa de una sepsis. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, Cañedo trabajó en la asesoría jurídico-laboral del Banco Urquijo en Bilbao y Baleares, y desde 1988 fue funcionario. Procedente del Partido Socialista Popular, en el que militó desde 1976, se afilió al PSOE en el año 1978, formando también parte de la UGT.
De aquellos años se acuerda su amigo desde la adolescencia, José Antonio Fernández Alonso, que lo acompañó en la época de militancia. "Fue una pieza clave en el asturianismo", reconoce Fernández que destaca Cañedo su "excepcional cabeza" y su "capacidad de reflexión". En 1983 abandonó el PSOE y en 1985, junto con Xuan Xosé Sánchez Vicente y Carlos Rubiera, fundó el Partíu Asturianista.
Cañedo perdía hoy la vida tras tener que ser ingresado por una Gripe A, que derivó en una sepsis al tener una leucemia no diagnosticada que le hizo estar inmunodeprimido. "Era un hombre tranquilo y cabal, que nunca quería reñir", comenta su hijo mayor, Nel Cañedo. "Una persona firme en sus creencias que no trataba de imponer sus valores a nadie, pero tampoco renunciar a ellos", sostiene. Cañedo deja viuda y otro hijo, Antón Cañedo.
La asociación Iniciativa pol Asturianu también quiso sumarse a las condolencias. "Cañedo fue un referente por su implicación y defensa del idioma, dejando una huella valiosa tanto en el ámbito cultural como en el asociativo", señalaron. "Su trabajo, interés y dedicación contribuyeron de manera significativa a la dignificación y promoción de la lengua asturiana", añadían en un comunicado. Publicó varios libros sobre refranes y sobre el uso oral del idioma, como Los dioses derrotados, Refranero asturiano y Mundo, saber y decir en el refranero, estos últimos realizados en colaboración con Xuan Xosé Sánchez Vicente.
Desde Iniciativa por el Asturiano trasladan "su más sincera condolencia a su familia, amistades y a todas las personas que hoy lamentan su pérdida".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena