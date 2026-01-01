Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros

Nieve en Oviedo a las puertas de Reyes. Ese es el duro pronóstico invernal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo y el lunes, día de las cabalgatas. Tras el paso de la borrasca "Francis", que dejará lluvias generalizadas en la región a partir de este viernes, llegará otra depresión procedente de Escandinavia que dará lugar a la formación de una masa de aire ártico que congelará el Principado. Así, la Aemet alerta de nieve a 200 metros y del desplome de las temperaturas.

Mañana, solo lluvias

Mañana, viernes, será la borrasca "Francis" la que impacte en la Península, tras dejar Canarias este jueves en máxima alerta, con carreteras cortadas y decenas de vuelos cancelados. "Francis" traerá a Asturias lluvias generalizadas, pero no frío. De hecho, se espera un ascenso notable de las temperaturas máximas en el centro de la región. Oviedo tendrá una mínima de 6, Gijón de 7 y Avilés de 8.

El sábado vuelve la nieve

El sábado, continuarán las precipitaciones, aunque serán débiles y dispersas, y reaparecerá la nieve. La Aemet prevé lluvias en forma de copos a partir de los 2.000 metros, situándose la cota al final del día en los 700-800 metros.

La cota sigue bajando

El domingo, los termómetros se desplomarán y la cota de nieve ya descenderá hasta los 200-300 metros. Oviedo se sitúa a 232 metros de altitud, así que podrían caer copos en la capital, según la previsión actual de la Agencia Estatal de Meteorología. El Cristo del Naranco ya está a poco más de 600 metros. La última nevada que llegó a la capital fue en marzo de 2023.

Nieve en el Naranco de Oviedo en marzo de 2023 / IRMA COLLIN

Más nieve y frío para las cabalgatas

Tiempo helado se esperan también para el lunes, día de las cabalgatas. Las temperaturas llegarán a caer hasta cinco grados en comparación al viernes y las máximas no superarán en ningún punto de Asturias los 9 grados. La cota de nieve empezará siendo de 200 metros y acabará el día en 400-600.

Día de Reyes

Aunque la incertidumbre es mayor para el martes, día de Reyes, todo apunta a que seguirá nevando en cotas bajas y las temperaturas aún caerán un poco más. Así, Oviedo amanecerá con un grado bajo cero. Las máximas, igualmente, seguirán siendo bajas: de 8 grados en Gijón y Avilés, y de 5 en Oviedo.