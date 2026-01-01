Toda la oposición critica el "autobombo" de Barbón en su discurso de Fin de Año: "Oculta los graves problemas de Asturias"

Adrián Barbón dibujó en su discurso de Fin de Año una Asturias que "crece, emprende y gana el futuro". Unas palabras que para Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA, encarnan "el momento de optimismo y esperanza que experimenta una Asturias pujante que está siendo capaz de impulsar su economía y de crear empleo, y a la vez de fortalecer su estado de bienestar". Una región, añade Xabel Vegas, que "avanza y en la que compartimos la defensa de los servicios públicos, los derechos y la convivencia democrática". "Muchos de los avances que hoy se señalan —especialmente en vivienda y estado de bienestar— no se entienden sin el impulso que ha supuesto la entrada de IU-Convocatoria en el Gobierno", afirma.

La oposición critica el "autobombo" de Barbón en su discurso de Fin de Año

Sin embargo, para la oposición, el discurso del presidente no es más que "autobombo", una "nueva inocentada". Para el PP, Barbón confirma "su narcisismo", a la vez que ignora "los graves problemas de nuestra tierra". Critica el diputado Luis Venta que no hable de los autónomos, "la asfixiante burocracia que no mejora o de que los asturianos se vean obligados a pagar más impuestos que el resto de los españoles para, a cambio, tener unos servicios públicos que empeoran". Y, por supuesto, "ni una palabra de perdón por los escandalosos casos de corrupción".

Para Carolina López, de Vox, "Barbón y su mochila llena de ilusiones viven en otra realidad". "La realidad para la mayoría de asturianos no es tan halagüeña. Más impuestos, peores servicios públicos, subidas de precios (incluido el peaje del Huerna) y una incertidumbre laboral que empuja a nuestros jóvenes a emigrar", critica.

Para Adrián Pumares, de Foro, el mensaje es "igual que años anteriores, puro autobombo. Oculta los problemas reales de Asturias para evitar hacer autocrítica, y no es capaz de ofrecer soluciones a las listas de espera sanitarias, a los problemas de la vivienda o a las dificultades de la industria". Mientras Covadonga Tomé considera que "el PSOE debe abandonar la complacencia". Para la diputada "no vale pensar que el miedo a la derecha hará el trabajo, hay que hacer política útil y la democracia tiene que volver a seducir. Y Adrián Barbón no seduce".