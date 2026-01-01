Toda la oposición critica el "autobombo" de Barbón en su discurso de Fin de Año: "Oculta los graves problemas de Asturias"
El PP, Vox, Foro y Tomé acusan al Presidente de vivir "en otra realidad", mientras que el PSOE e IU destacan el "avance" de la región
Adrián Barbón dibujó en su discurso de Fin de Año una Asturias que "crece, emprende y gana el futuro". Unas palabras que para Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA, encarnan "el momento de optimismo y esperanza que experimenta una Asturias pujante que está siendo capaz de impulsar su economía y de crear empleo, y a la vez de fortalecer su estado de bienestar". Una región, añade Xabel Vegas, que "avanza y en la que compartimos la defensa de los servicios públicos, los derechos y la convivencia democrática". "Muchos de los avances que hoy se señalan —especialmente en vivienda y estado de bienestar— no se entienden sin el impulso que ha supuesto la entrada de IU-Convocatoria en el Gobierno", afirma.
Sin embargo, para la oposición, el discurso del presidente no es más que "autobombo", una "nueva inocentada". Para el PP, Barbón confirma "su narcisismo", a la vez que ignora "los graves problemas de nuestra tierra". Critica el diputado Luis Venta que no hable de los autónomos, "la asfixiante burocracia que no mejora o de que los asturianos se vean obligados a pagar más impuestos que el resto de los españoles para, a cambio, tener unos servicios públicos que empeoran". Y, por supuesto, "ni una palabra de perdón por los escandalosos casos de corrupción".
Para Carolina López, de Vox, "Barbón y su mochila llena de ilusiones viven en otra realidad". "La realidad para la mayoría de asturianos no es tan halagüeña. Más impuestos, peores servicios públicos, subidas de precios (incluido el peaje del Huerna) y una incertidumbre laboral que empuja a nuestros jóvenes a emigrar", critica.
Para Adrián Pumares, de Foro, el mensaje es "igual que años anteriores, puro autobombo. Oculta los problemas reales de Asturias para evitar hacer autocrítica, y no es capaz de ofrecer soluciones a las listas de espera sanitarias, a los problemas de la vivienda o a las dificultades de la industria". Mientras Covadonga Tomé considera que "el PSOE debe abandonar la complacencia". Para la diputada "no vale pensar que el miedo a la derecha hará el trabajo, hay que hacer política útil y la democracia tiene que volver a seducir. Y Adrián Barbón no seduce".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)