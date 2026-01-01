Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
Los padres, Alexandra y Jhon Alexander, son colombianos y residen desde hace poco tiempo en Pola de Siero
Hasta primera hora de la mañana, no se había registrado ningún otro nacimiento en Asturias
Mia Adhara podrá presumir en el futuro de ser la primera asturiana nacida en 2026. Poco más de media hora después de la entrada en el nuevo año, la pequeña Mia nacía en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
La bebé, que nació exactamente a las 00.36 horas, pesó 3 kilos y 35 gramos y midió 47,5 centímetros.
Según los datos de la Consejería de Salud del Principado, a primera hora de la mañana no se había registrado ningún otro nacimiento dentro de la de red pública de salud.
Llegados de Bruselas
Mia Adhara es hija de Alejandra Sampaz, de 20 años, y de su pareja, Jhon Alexander González. Son colombianos y llevan en España pocos meses. Anteriormente, residían en Bruselas, pero el embarazo estaba siendo complicado para Alejandra y decidieron venirse con una tía que vive en Pola de Siero.
"Es mi primer embarazo. Estamos bien las dos. Yo un poco cansada, pero bien”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA Alejandra Sampaz.
La joven madre comenzó a percibir contracciones leves en la mañana de ayer miércoles. Ingresó en el HUCA sobre las 20.30 horas. "Me revisaron y tenía 4 de dilatación", señala. Dio a luz a los 36 minutos del inicio del año 2026.
Sobre el nombre de la niña, su madre explica que Mia significa “la elegida o la amada de Dios”. Mientras tanto, Adhara "es nombre árabe y tiene varios significados, entre ellos la estrella que más brilla".
Por el momento, los padres no tienen trabajo. “Estamos buscando, somos optimistas”, explican.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas