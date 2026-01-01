Últimas 10 suscripciones a precio especial: consigue el acceso un año a LA NUEVA ESPAÑA por 18 euros
Una oferta muy limitada
R. P.
Estar informado te sale esta Navidad más barato. El periódico líder de Asturias, LA NUEVA ESPAÑA, pone a disposición de sus lectores una oferta activa solo durante unos días y que permite acceder a todos los contenidos web del periódico por solo 18 euros al año. Pero ojo porque esta oferta que se puso en marcha hace días ya solo estará disponible para las 10 primeras altas así que no pierdas esta última oportunidad. Para acceder a ella puedes hacerlo pinchando en este enlace.
Al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutdible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado.
(Comprueba en este enlace si todavía está disponible la oferta solo para los primeros 50 suscriptores).
Además en los últmos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.
Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas