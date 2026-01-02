Agenda: qué hacer hoy viernes 2 de enero en Asturias

Oviedo

Concierto de Año Nuevo

Oviedo Filarmonía, bajo la dirección de Julia Cruz, ofrecerá la segunda sesión el Concierto de Año Nuevo a las 19.30 horas en el Teatro Campoamor. El programa tendrá una duración aproximada de 90 minutos y contará con un carácter solidario, ya que parte de la recaudación de taquilla se donará a la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias.

Ciudad Europea del Deporte

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Deportes, dará el pistoletazo de salida al año de la celebración del título de Ciudad Europea del Deporte 2026. El gran acto tendrá lugar en el Palacio de los Deportes, a las 18.30 horas, y contará con la intervención del Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y habrá música en directo y exhibiciones deportivas de carácter navideño, con coreografías especialmente diseñadas para la ocasión por la Asociación Deportiva Omega, Club Escuela Rítmica de Oviedo (CERO) y Club Rítmica La Corredoria. Uno de los momentos más destacados será la interpretación del himno creado con motivo de la distinción, compuesto por José Manuel Fernández Gutiérrez (Guti), que será interpretado en directo por la Banda de Música Ciudad de Oviedo dirigida por David Colado. El evento concluirá con la recepción de su Alteza Real el Príncipe Aliatar, quien recogerá personalmente las cartas de todos los niñas y niños que deseen entregárselas en persona, poniendo así un broche familiar a una jornada de celebración del deporte. La entrada es libre hasta completar aforo.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Recepción de Abdelabid en Gijón

El Príncipe Abdelabid, enviado especial de Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, recogerá las cartas de los niños y niñas de Gijón en su tradicional visita a la ciudad, que tendrá lugar en el vestíbulo del teatro Jovellanos entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Concierto de Año Nuevo

El teatro Jovellanos acoge hoy la repetición del tradicional concierto de Año Nuevo, a las 20.00 horas. Lleva el título de "El brillo de Año Nuevo, de Viena a Broadway", y participa la Orquesta Sinfónica Mercadante. Dirige Mariano Rivas y actúa la soprano Alexandra Zamfira con la colaboración del tenor Pablo Puértolas.

Acuario

El Biopark Acuario de Gijón alberga una de sus jornadas de campamento navideño. Entrada entre las 9.00 y 9.30 horas; salida entre las 14.00 y 14.30 horas. Edad recomendada entre 6 y 12 años. Precio: 26 euros.

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 4 de enero, en el mismo emplazamiento, habrá shows englobados en la IX Semana Mágica de Gijón. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación "Inverland", con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 20.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos, de 17.00 a 20.00 horas. En la Feria de Muestras, Mercaplana está abierto para los niños y niñas hasta el 4 de enero en horario de 16.00 a 20.30 horas y con un precio de 5.50 euros por usuario. Hoy será la última oportunidad de disfrutar de "La Carpa de Francis", en el Paseo de Begoña, donde se ofrecen tres pases del espectáculo a las 17.30, 18,30 y 19.30. En el CMI Ateneo de la Calzada, el CMI de El Coto y el de El Llano se podrá disfrutar, hasta mañana, del "Gaming Xmax", de 16.00 a 20.30 horas. En el Parque de La Harinera, en La Calzada, habrá pases cada media hora del espectáculo de "Le petite caravan", de 16.30 a 19.30 horas.

Asociación Belenista de Gijón

Hasta el 3 de enero se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas y 16.00 horas se llevarán a cabo visitas guiadas por "La factoría vegetal", un recorrido para comprender en qué medida las plantas han estado y están presentes en cuestiones de la vida diaria como los alimentos, las medicinas y los tejidos. De 12.00 a 13.00 horas, además, hay talleres familiares para hacer postales navideñas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone la colección "Thalasso", del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón

Avilés y comarca

Recepción del Príncipe Aliatar

De 17.00 a 21.00 horas. Vestíbulo de la Casa Consistorial (Plaza España). El emisario de los Reyes Magos recibirá a los niños y niñas para recoger las cartas que contienen sus deseos para que se plasmen en realidades de juguetes y regalos tras la noche más mágica del año.

Actuación del Coro Voces por Benín

A las 19.00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura. Voces por Benín es un proyecto de la Fundación Juntos por la Vida que visita Asturias por segunda vez, acompañada por su contraparte local y amiga, la asociación AVIMUN (Amigos Viajeros del Mundo). Su repertorio está compuesto por piezas inéditas africanas y por versiones populares fusionadas con ritmos tradicionales con las que nos deleitarán durante los 70 minutos que dura el espectáculo. El coro, formado por 25 jóvenes artistas africanos, unirá sus voces, en esta ocasión, con el coro Ánima Voces en una tarde de música, emoción e interculturalidad. La entrada es libre, aunque se puede colaborar con esta iniciativa con un donativo de 12€ antes o después del concierto o a través de su página web.

Visita del Cartero Real al barrio de Carbayedo

Si Aliatar está en el Ayuntamiento, al Carbayedo acudirá el ayudante de Cartero Real. Desde las 18.00 horas, con salida y llegada a la Factoría Cultural. El Cartero Real recorrerá las calles del Carbayedo en su carroza y acompañado de sus pajes para atender las peticiones de los niños y niñas del barrio. El recorrido, de una hora aproximadamente, finalizará en la Factoría Cultural donde recibirá a los niños y niñas. Una iniciativa de la asociación de comerciantes Disfruta Carbayedo.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Se podrá visitar todos los días, en horario habitual de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El 24 y el 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Y el 1 y 6 de enero, solo por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas.

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las Meanas abrirá de 11.30 a 20.00 horas hoy. El horario de apertura al público será cono norma general de 11:30 a 21:00 horas.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Navidad en Laviana

Laviana será escenario de la actividad "Cine en Navidad", en el centro cultural de La Ferrera. Habrá una primera proyección con la película "El Grúfalo", a las 17.30 horas y una segunda sesión con "CampeoneX" a las 19.30 horas, con entrada libre. También habrá un taller de "guirnaldas navideñas" en el centro cultural de Ribota a las 16.30 horas y otro de "adornos personalizados" en el centro cultural de Tolivia a las 16.30 horas.

Jornada de puertas abiertas del huerto de la Mayacina

Mieres acoge hoy una jornada de puertas abiertas del Huerto Intergeneracional de la Mayacina en la que se impartirá el microtaller "Manitas de podador", impartido por Ana María García. Será a las 12.30 horas con participación libre y gratuita. Se trata de un taller divulgativo sobre las técnicas básicas de poda y las herramientas recomendadas para su realización. Además, se atenderán todas las dudas y preguntas sobre el huerto sostenible.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Estará cerrado los días 24, 25 de diciembre y 1 de enero.

Centro

Ruta de los Belenes de Villaviciosa

Hasta el 5 de enero se puede recorrer en Villaviciosa la Ruta de los Belenes, con varias paradas repartidas por la villa. Entre ellas figuran el Belén de la Oliva (Fundación José Cardín Fernández); los belenes de la Casa de los Hevia, con el Belén de Raitana y los belenes del colegio San Rafael; los nacimientos parroquiales del monasterio de las Clarisas y la iglesia parroquial de Villaviciosa; el belén napolitano del Museo de la Semana Santa de Villaviciosa; y el belén bíblico en la plaza de abastos. El horario de visita, de lunes a domingo (incluidos festivos), es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja. Para grupos de más de 25 personas es obligatoria reserva previa (teléfono 985 89 29 38 o correo rutadebelenesvillaviciosa@gmail.com); el horario de visita de grupos será de 16.30 a 17.00 horas.

Belén marinero de Tazones

La biblioteca "La Rula", en Tazones (El Muelle s/n), exhibe hasta el 7 de enero el belén marinero elaborado por Rafael Fernández Cuervo. La propuesta, de entrada gratuita, puede visitarse en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas.

XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa reúne hasta el 17 de enero de 2026 las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", una cita que ofrece una panorámica de la creación pictórica contemporánea. La muestra incluye la obra ganadora de esta edición, firmada por Jezabel Rodríguez. La muestra puede visitarse de miércoles a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Días 24 y 31 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero de Tazones

La biblioteca "La Rula", en Tazones (El Muelle s/n), exhibe hasta el 7 de enero el belén marinero elaborado por Rafael Fernández Cuervo. La propuesta, de entrada gratuita, puede visitarse en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.