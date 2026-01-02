¿Cuántas balizas V-16 están activas en este momento en Asturias y dónde? Este es el mapa que lo muestra en tiempo real
El dispositivo es obligatorio en la región para más de 400.000 vehículos y no llevarlo acarreará multas de 80 euros
¿Cuántas balizas V-16 hay activas en Asturias en este preciso momento y dónde? Un mapa, vinculado a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo muestra en tiempo real. Por ejemplo, a las 18.00 horas de este viernes había en España un total de 207 activas y 242 recientes, que se corresponden con coches que han sufrido una avería y están apartados en el arcén de alguna carretera del país. A esa misma hora en Asturias había 8 balizas activas en las siguientes vías y concejos: N-632 (Colunga), N-634 (Nava), AS-17 (Corvera), N-634 (Grado), A-66 (Mieres), A-66 (Lena), AE-3 (Aller) y AP-66 (Lena).
¿Cómo se llama esta web? Es mapabalizasv16.es y muestra un mapa de España con todas las balizas V-16 operativas, debido a que recoge datos de la web oficial de la DGT, que también muestra señalizaciones por obras o vehículos averiados. A través de este mapa, cualquier conductor puede ver dónde hay coches averiados con todos los detalles: carretera, punto kilométrico, sentido del tráfico, localidad... Lo que la convierte en una información muy útil.
La baliza V-16 es obligatoria de este jueves para los algo más de 400.000 vehículos matriculados en el Principado, cuyos conductores deberán usarla para señalizar averías y accidentes en carretera. No llevarla o tener una sin homologar por la Dirección General de Tráfico (DGT) acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida hasta ahora para el que no transportara los triángulos de preseñalización. El nuevo sistema, lejos de convencer, ha encontrado un fuerte rechazo entre los conductores de la región, que solo ven un afán de "sacar dinero" con estos productos.
