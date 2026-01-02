El calendario electoral retrasa de nuevo la Conferencia de Presidentes que acogerá Asturias

El calendario electoral ha obligado a retrasar por segunda vez la Conferencia de Presidentes autonómicos en la que Asturias ejercerá como anfitriona. El adelanto de comicios en Aragón ha llevado al Gobierno central a tomar la decisión de suspender por el momento la convocatoria, puesto que coincidiría con la campaña electoral (las elecciones están previstas para el 8 de febrero).

El mismo problema que se dio hace tan solo un mes con las elecciones de Extremadura y que podría volver a repetirse, teniendo en cuenta que los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas en marzo.

La próxima Conferencia de Presidentes abordará asuntos clave, como la respuesta a los incendios forestales y ante situaciones de emergencia. La propuesta partió precisamente del presidente del Principado, Adrián Barbón, y permitirá, según resaltó Pedro Sánchez, que aceptó inmediatamente la iniciativa, que «todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan, junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado, para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades».

Estas reuniones entre los líderes autonómicos se celebran habitualmente cada seis meses, sin embargo, el movimiento inesperado que se ha producido en varias comunidades ha trastocado por completo los planes del Gobierno de Sánchez.