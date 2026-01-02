El calendario electoral retrasa de nuevo la Conferencia de Presidentes que acogerá Asturias
El adelanto de los comicios de Aragón suspenden temporalmente la reunión de los líderes autonómicos, como ya ocurriera el mes pasado con las elecciones de Extremadura
El calendario electoral ha obligado a retrasar por segunda vez la Conferencia de Presidentes autonómicos en la que Asturias ejercerá como anfitriona. El adelanto de comicios en Aragón ha llevado al Gobierno central a tomar la decisión de suspender por el momento la convocatoria, puesto que coincidiría con la campaña electoral (las elecciones están previstas para el 8 de febrero).
El mismo problema que se dio hace tan solo un mes con las elecciones de Extremadura y que podría volver a repetirse, teniendo en cuenta que los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas en marzo.
La próxima Conferencia de Presidentes abordará asuntos clave, como la respuesta a los incendios forestales y ante situaciones de emergencia. La propuesta partió precisamente del presidente del Principado, Adrián Barbón, y permitirá, según resaltó Pedro Sánchez, que aceptó inmediatamente la iniciativa, que «todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan, junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado, para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades».
Estas reuniones entre los líderes autonómicos se celebran habitualmente cada seis meses, sin embargo, el movimiento inesperado que se ha producido en varias comunidades ha trastocado por completo los planes del Gobierno de Sánchez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)