Comunidades energéticas y sistemas alimentarios sostenibles: los proyectos que impulsan la Agenda 2030 en Asturias

La Agenda 2030 avanza en Asturias con proyectos concretos que se desarrollarán en pequeños y medianos concejos. El Gobierno respaldará catorce iniciativas municipales destinadas a impulsar la sostenibilidad social, económica y ambiental, a la vez que se refuerzan los servicios públicos.

“Para el Gobierno de Asturias, la Agenda 2030 no es un catálogo de buenas intenciones, sino que siempre la concebimos como una herramienta estratégica de planificación que permite mejorar la vida de la gente y asegurar que ningún territorio quede atrás”, destacó esta mañana el director general de Agenda 2030, Juan Ponte.

Estos proyectos abarcan ámbitos como la gestión del agua, la movilidad sostenible, la participación ciudadana, la soberanía alimentaria, la transición energética o la planificación local de la Agenda 2030.

Se desarrollarán en Taramundi, Santa Eulalia de Oscos, Llanes, Yernes y Tameza, Parres, Grado, Soto del Barco, Salas, Allande, Cabranes, Muros del Nalón, Teverga y Castropol.

La convocatoria recibió 43 solicitudes, lo que, según Ponte, “demuestra que hubo especial interés por parte de todos los concejos, de todos los municipios, en presentar estos proyectos para fomentar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Dos fueron las líneas de actuación incluidas en esta convocatoria, ambas dotadas con 100.000 euros. La primera, destinada al fomento de políticas públicas, respaldará nueve proyectos orientados a planificación estratégica y mejora de servicios municipales, con actuaciones en turismo sostenible, movilidad, gestión de recursos básicos, participación ciudadana y aplicación integral de la Agenda 2030.

La segunda permitirá impulsar la transformación social y económica del territorio con la creación de tres comunidades energéticas en Cabranes, Muros del Nalón y Teverga, mejoras en equipamientos para participación ciudadana en Castropol y un proyecto en Parres vinculado a sistemas alimentarios sostenibles.

Para Ponte, estos proyectos demuestran que “la Agenda 2030 es algo que va más allá de las palabras y que su aplicación práctica se demuestra con los hechos”. También ha avanzado que estas subvenciones “se van a ampliar y que se van a mejorar a partir de ya, a partir de este año, en 2026”.