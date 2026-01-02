Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dieciséis proyectos tecnológicos reciben casi un millón de euros para impulsar empresas innovadoras

La Agencia Sekuens financia la puesta en marcha de ocho nuevas compañías y respalda el crecimiento de otras ocho

Este apoyo permitirá movilizar inversiones por 1,7 millones en inteligencia artificial, biotecnología o fabricación avanzada

Un robot imprime encofrado en una pieza de fabricación aditiva.

Un robot imprime encofrado en una pieza de fabricación aditiva. / LNE

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Ingeniería avanzada, fabricación aditiva, inteligencia artificial, análisis de datos, innovación abierta, ciencias de la vida...

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 989.270 euros en ayudas para respaldar la creación y consolidación de 16 empresas de base tecnológica (EBT). La convocatoria está gestionada por la Agencia Sekuens. Estas actuaciones movilizarán inversiones por valor de 1,7 millones. El contenido de la resolución puede consultarse en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): https://goo.su/DP5s

Ocho de los proyectos corresponden a la fase I, centrada en la puesta en marcha de iniciativas empresariales intensivas en conocimiento y tecnología. Las empresas que iniciarán su actividad con estas ayudas son:

DEJEA ES&E Engineering Services & Equipment, con un sistema inteligente de aspiración–impulsión de ciclo continuo.

HAL 10000, con Radar Pre-Equity, una solución para la detección temprana de startups y grupos de investigación de alto potencial.

Ingeniería Desarrollo e Innovación en Tecnologías Avanzadas Confiables, dedicada a productos de automatización avanzada para laboratorios.

HEX61 3D Printing Solutions, especializada en simulación y optimización de procesos de fabricación aditiva mediante modelos termo-mecánicos aplicados a tecnología DED.

GO2CHAIN, con CROMOWIN CAM, un sistema inteligente para crear cromos digitales personalizados.

Creative Data Europe, enfocada en soluciones de datos e inteligencia artificial sostenibles y éticas.

Reluxe Heritage, con la puesta en marcha de ReLuxe Lab.

U4I Talent and Innovation Technologies, una plataforma para conectar empresas con talento joven y universidades.

Consolidar y expandir

Asimismo, otros ocho proyectos se desarrollan en la fase II, dirigida a la consolidación y expansión de EBT ya existentes. Estas iniciativas se centran en la comercialización, el escalado de soluciones, la entrada en nuevos mercados y la consolidación de modelos de negocio. Los proyectos abarcan sectores como salud digital, biotecnología, inteligencia artificial aplicada a la medicina, movilidad, agrotecnología y análisis predictivo en tecnologías de la información.

Desde 2019, el programa gestionado por Sekuens ha respaldado 121 proyectos de 90 beneficiarios. En la fase I se han aprobado 78 proyectos, con una inversión total de 11 millones, lo que demuestra su capacidad para movilizar recursos privados en etapas tempranas de alto riesgo tecnológico. En la fase II se han apoyado 43 proyectos, con un gasto presentado de 2,7 millones.

