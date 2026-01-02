Excelente año para el trasplante en Asturias, con 65 donaciones y 124 injertos de órganos

El año 2025 ha sido muy positivo en materia de donación y trasplantes de órganos para Asturias. El ritmo ya era muy favorable desde finales de noviembre, tal y como adelantó este periódico. Y lo que ha venido después ha refrendado esta trayectoria. Merecen especial mención los diez últimos días del año, que se saldaron con cinco donaciones de órganos y nueve injertos de órganos, más algunos otros que se enviaron a otras regiones.

La cosecha final del año que acaba de concluir se resume en 65 donaciones multiorgánicas y 84 trasplantes de riñón, 32 de hígado y 8 de corazón. En total, 124 injertos de órganos.

En el epígrafe de cesiones de órganos, la cifra de 65 es la segunda más elevada de la serie histórica sólo superada por las 68 donaciones contabilizadas en 2018. Es previsible que este dato devuelva al Principado a los puestos de cabeza de cesiones de órganos en función de los habitantes de cada comunidad autónoma. En 2023 y 2024, el liderazgo en donaciones correspondió a Cantabria –arrasadora el año pasado–, seguida en ambos ejercicios por Navarra y Murcia.

Todos los trasplantes de la región se llevan a cabo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En el capítulo del injerto de riñón, los 84 de este año pasado igualan el récord que había sido establecido en 2019. Ha sido llamativa la intensa actividad registrada en las últimas semanas del año. En la tarde del 30 de diciembre y en la mañana del 31, el equipo quirúrgico que comanda el urólogo Miguel Hevia implantaba los dos riñones donados el día 30.

En el apartado del trasplante de hígado, los 32 implantes están lejos de algunas cifras de antaño, pero constituyen el mejor cómputo desde la llegada de la pandemia de covid, en 2020. Mención especial merece el trabajo desarrollado por Carmen García Bernardo, responsable desde mayo de 2024 de un equipo quirúrgico que se halla en fase de remodelación y relevo generacional.

En el caso del trasplante de corazón, el ritmo es lento. La cifra de 8 injertos es muy discreta. La disponibilidad de órganos escasea en todas las latitudes. Por fortuna para los pacientes con cardiopatías graves, en los últimos años han surgido alternativas eficaces a los trasplantes.

La fase final del año, y en particular las fechas navideñas, suele ser un periodo muy propicio para las donaciones y los trasplantes. En la semana que va del 22 al 28 de diciembre, en Asturias se registraron cuatro donaciones de órganos que dieron lugar a siete trasplantes: cinco de riñón y dos de hígado, además de otros cuatro que se llevaron a cabo en otras regiones. Otra donación el día 30 permitió dos injertos renales adicionales que completaron uno de los mejores años para Asturias en el apartado de donación y trasplantes de órganos.