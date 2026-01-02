Los jóvenes latinoamericanos toman el mando en el relevo generacional: Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026

Mia Adhara –con su nombre cosmopolita y cargado de matices– podrá presumir en el futuro de ser la primera asturiana nacida en 2026. Treinta y seis minutos después de la entrada en el nuevo año, la pequeña Mia, engendrada en Bélgica, nacía en Oviedo, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En la región se contabilizaron ayer, día 1 de enero, siete nacimientos: los tres primeros en el complejo sanitario ovetense; el cuarto en el Hospital San Agustín, de Avilés; y los tres restantes en el centro hospitalario de Cabueñes, de Gijón. Los jóvenes de origen latinoamericano son los encargados de repoblar Asturias.

Mia Adhara es hija de Alejandra Sampaz, de 20 años, y de su pareja, Jhon Alexander González. Son colombianos y llevan en España tres meses. Anteriormente, residían en Bruselas, pero el embarazo estaba siendo complicado para Alejandra, lo que, unido al frío de la capital europea y a la falta de familia allí, los impulsó a venirse con una tía de Jhon Alexander que vive en la localidad de Collao (Siero). La pequeña pesó 3 kilos y 35 gramos y midió 47,5 centímetros. "Es mi primer embarazo. Estamos bien las dos. Yo un poco cansada, pero bien", explicó a LA NUEVA ESPAÑA Alejandra Sampaz.

La joven madre comenzó a percibir contracciones leves en la mañana de anteayer miércoles. Ingresó en el HUCA sobre las 20.30 horas de ese 31 de diciembre. En casa quedaron las uvas preparadas, pero sin tomar. "Llegué al hospital, me revisaron y tenía 4 de dilatación", señaló.

Sobre el nombre de la niña, su madre explica que Mia significa "la elegida o la amada de Dios". Mientras tanto, Adhara "es nombre árabe y tiene varios significados, entre ellos la estrella que más brilla".

Por el momento, los padres no tienen trabajo. "Estamos buscando, somos optimistas", explican.

El segundo nacido del año en Asturias, a las 7.15 horas, fue Lucca, hijo de la venezolana Odanix Figuera Naranjo –quien lleva seis años en el Principado– y del asturiano Inocencio Grana Peláez, residentes en Oviedo. Pesó 3,560 kilos y midió 51 centímetros.

Del tercer nacido, a las 7.20 horas, la familia pidió que no se difundieran datos.

Avilés. María Trinchete José no es nueva en esto de ser madre. "María es mi cuarta hija: dos chicos y una chica, el mayor tiene 15 años", relató a este periódico. Nació a las 10.28 horas de ayer. Esa precisión horaria es la que sale por la boca de la madre, que enseña, por debajo de la colcha a la niñita que acaba de nacer, con sus 3,6 kilos y sus ojos cerrados. "Lleva un rato durmiendo", cuenta la progenitora, que casi susurra y ni se mueve. Atiende a los periodistas cuando comienza el reparto de la comida. "¿Necesitas algo, María?", le preguntan. Y no, no necesita nada. "Ingresé a las seis de la mañana y fue todo corriendo", confirma. Ella, en realidad, es de Corvera. "Ni un problema dio", insiste. Espera el alta pronto, se deja fotografiar y sonríe cuando recibe las sonrisas que genera la primera avilesina, corverana simpar.

Gijón. Tardó un poco más que en Oviedo y en Avilés, pero la vida se abrió paso en Gijón el mismo 1 de enero de 2026. A las 16.12 horas, en el Hospital de Cabueñes, Luciana, brindó a una "gran alegría" a sus padres, Sindy Lorena Vivas y Jaime Andrés Sarria, ambos de Colombia pero afincados en España desde hace años. Esta pequeña, "muy deseada", pesó 3,400 kilos. La cara de ambos progenitores, todavía emocionados en la planta de maternidad del complejo hospitalario gijonés, era espejo del instante único que acababan de experimentar apenas un par de horas antes de recibir la visita de LA NUEVA ESPAÑA. El nacimiento de Luciana ha llenado de gozo la vida de esta pareja, que vive en el entorno de la avenida de Manuel Llaneza, una vía que segmenta de forma quirúrgica varios barrios del centro de Gijón. La pequeña reposaba en brazos de su madre, quien lucía una sonrisa de oreja a oreja. La madre lleva seis años viviendo en España y tiene otra hija de nueve años, de nombre Loren Sofía. Mientras, el padre lleva tres en el país y es su primera hija.

Las primeras contracciones de la mujer comenzaron en Nochevieja, en torno a las 22.30 horas, aunque cesaron, y ella y el padre pudieron cenar, tomar las uvas e irse a dormir con tranquilidad, porque la salida de cuentas del embarazo estaba prevista para el 6 de enero, día de Reyes. "Otra fecha señalada", señalaban sonrientes los padres. A las 9.30 horas del Año Nuevo el despertar fue intenso, con unas contracciones que iban a más y hacían prever un parto inminente. Tras unas horas de incertidumbre en las que Sindy Lorena y Jaime Andrés quedaron a la expectativa de cómo se desarrollaban los acontecimientos, la decisión fue clara: había que ir al centro hospitalario.

Una vez allí, el proceso discurrió con normalidad y gran rapidez y la bebé vio la luz de su ciudad, Gijón, en menos de 45 minutos. "Gracias a Dios, nos dimos cuenta que venía en camino y era bendecida, ahora sólo quedan cosas bonitas", declararon los orgullosos padres, que nunca imaginaron que su pequeña fuese la primera del año de una ciudad que no les ha podido "acoger mejor". "Me gusta Asturias, pero no me veo viviendo en otra parte que no sea Gijón, ni siquiera Oviedo", bromeó la madre.

El sexto y el séptimo nacimientos del año en Asturias también tuvieron como escenario el Hospital de Cabueñes: Telmo fue alumbrado a las 17.30 horas, e Ignacio, a las 19.13 horas, con 3,390 y 3,890 kilos, respectivamente.

Cuádruple empate justo en la medianoche

Tres niñas y un niño que nacieron justo con las campanadas de fin de año en Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia son los primeros bebés nacidos en España este 2026, según informaron los distintos gobiernos autonómicos. Entre la medianoche y las 2.23 horas, cuando llegó al mundo el primer bebé de este nuevo año en Navarra, todas las comunidades registraron su primer nacimiento de 2026, con un total de 12 niñas y seis niños. En total son 18 porque se ha dado la circunstancia de que Castilla-La Mancha ha estrenado el año con una curiosa coincidencia, ya que dos bebés, Erik y María, han llegado al mundo exactamente a las 00.00 horas del 1 de enero en hospitales públicos de la región, compartiendo el honor simbólico de ser los primeros recién nacidos del año en la comunidad autónoma.