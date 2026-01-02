¿Nevará en Asturias para las cabalgatas de Reyes? La borrasca "Francis" amenaza con cubrir de blanco el norte peninsular
"Hay zonas donde puede nevar mucho", aseguran los meteorólogos
Los Reyes Magos podrían traer a Asturias la semana que viene algo más que regalos. Según las estimaciones meteorológicas a cuatro días (todavía es pronto) el lunes de las cabalgatas y el martes, día de Reyes, podría nevar en muchos puntos de Asturias. Según la previsión de la Aemet, "la nieve llegará a amplias zonas del norte, centro y este peninsular entre el domingo día 4 y lunes 5 con una alta probabilidad". Además, desde la agencia estatal avisan de que "nevará en cotas bajas, por lo que se pueden ver afectadas las carreteras".
Entre los meteorólogos que estos días están avisando sobre la alta probabilidad de que nieve en el norte los próximos días se encuentra el famoso presentador Mario Picazo. "La última actualización del modelo Europeo (ECMWF) aumenta la superficie y espesor de las nevadas entre el domingo y el día de Reyes. La animación se extiende hasta la semana siguiente, pero para los próximos cuatro días hay zonas donde puede nevar mucho", explica.
El meteorólogo da por descontado que nevará en zonas de montaña del norte e incluso de la meseta y nordeste en cotas muy bajas. "La provincia de Teruel ahora mismo podría ser uno de los epicentros de las nevadas y se extenderá hacia el sur y este aunque ya menos dependiendo de cuanto se desplome realmente la cota de nieve", asegura.
Picazo también responde a la pregunta de si nevará en Madrid. "La respuesta es sí, ya que ahora mismo el modelo ECMWF anota 2 centímetros entre domingo noche y el lunes a primera hora para luego tranquilizar el tiempo algo más. Empieza for "F" pero no es Filomena, es la borrasca Francis y no está previsto de momento que cubra media España bajo metros de nieve", detalla.
El meteorólogo asturiano Pablo Heres también cree que, de cumplirse el modelo de predicción, las cabalgatas de toda Asturias podrían estar acompañadas por nieve. "Es muy pronto aún para afirmar o asegurar nada, pero seguimos con opciones de unos Reyes con nieve y el plazo se va acortando…", asegura en sus redes sociales.
Mañana vuelve la nieve
El sábado, continuarán las precipitaciones, aunque serán débiles y dispersas, y reaparecerá la nieve. La Aemet prevé lluvias en forma de copos a partir de los 2.000 metros, situándose la cota al final del día en los 700-800 metros.
