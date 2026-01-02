El peaje del Huerna sube 60 céntimos y alcanza el precio más alto de su historia: por encima de los 16 euros

Si usted regresó o salió ayer de Asturias a través de la autopista del Huerna (AP-66), su bolsillo lo habrá notado, ya que este 2026 el peaje del mismo nombre se ha encarecido en 60 céntimos, pasando de 15,60 a 16,20 euros. La empresa privada Aucalsa, que tiene la concesión de la vía, aplicará el incremento. Es el precio más alto de su historia.

Con todo, la subida del Huerna, del 3,64%, se sitúa en la parte baja de la horquilla estatal, ya que el Ministerio de Transportes ha fijado para las autopistas de peaje un incremento general de entre el 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones de cada concesión. El aumento en la AP-9 gallega, por ejemplo, es un punto superior (4,68%).

En el caso de la AP-66, la revisión autorizada es del mismo porcentaje que se aplicará a otras vías como la AP-6 (peaje de Adanero), que afecta a los asturianos que viajen a Madrid. En este caso, el coste pasa de 15,15 a 15,70 euros. Por tanto, viajar entre Asturias y Madrid en coche costará en 2026 1,15 euros más por trayecto.

Por otro lado, la entidad pública Itvasa aplicará desde este mes las nuevas tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Estas suponen un ajuste al alza en las inspecciones periódicas, con incrementos variables según el tipo de vehículo: alrededor del 5% para los turismos y de hasta un 30% para motocicletas y ciclomotores.

El coste base de la inspección periódica será de 34 euros para turismos, 29 euros para motocicletas y ciclomotores, y 55 euros para autobuses. A estos precios habrá que sumar el IVA del 21% y la tasa de Tráfico, que actualmente se sitúa en 4,18 euros, aunque podría variar. Itvasa asegura que la media ponderada de las subidas en todas las revisiones ordinarias se ajusta aproximadamente al IPC acumulado.

Entre las novedades, las segundas inspecciones tras la subsanación de defectos serán gratuitas, mientras que las terceras y sucesivas costarán 19 euros. Además, se amplía el plazo para realizar la segunda inspección, pasando de 21 días a dos meses naturales. Para las inspecciones no periódicas, como matriculaciones iniciales o reformas de vehículos, los precios oscilarán entre 25 y 161 euros en función del servicio y la categoría del vehículo.

Por su parte, se esperan pocos cambios respecto a transportes públicos colectivos como el tren o el autobús. Así, el Gobierno prorroga la gratuidad total para los viajeros recurrentes en los servicios de Cercanías todo 2026, como compensación por los retrasos en la llegada de nuevos trenes de ancho métrico. Y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) mantiene sin cambios las tarifas de la tarjeta "Conecta", con un tope máximo de 30 euros al mes.