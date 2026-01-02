Los pediatras aconsejan incorporar la vacunación frente a la hepatitis A en bebés y niños "ante el aumento de casos"

Los pediatras españoles recomiendan, como principal novedad para 2026, incorporar la vacunación sistemática frente a la hepatitis A (HA), con una pauta de dosis única a los 12-15 meses de edad y una de rescate para el resto de la infancia y adolescentes sin vacunar, ya que esta vacuna es efectiva también tras la exposición.

El Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha publicado, como cada inicio de año, en la revista "Anales de Pediatría", su calendario de vacunaciones e inmunizaciones recomendado para 2026. Se trata de un documento basado en las últimas evidencias científicas y epidemiológicas existentes, que busca proteger eficientemente frente a las enfermedades infecciosas a niños, adolescentes y embarazadas residentes en España.

Hasta la fecha, solo Cataluña, Ceuta y Melilla incluyen la vacunación contra la hepatitis A en el calendario infantil, las dos últimas por su localización geográfica y Cataluña como parte de un plan piloto iniciado en la ciudad de Barcelona, que posteriormente se extendió a toda la comunidad y se ha mantenido como permanente.

Respuesta al aumento de casos

"España, hasta ahora, era un país con baja endemicidad de hepatitis A, por lo que la vacunación estaba recomendada únicamente para grupos de riesgo, salvo estas tres excepciones”, asegura el coordinador del CAV-AEP, el asturiano Francisco Álvarez. “El aumento de casos en estos dos últimos años en la mayoría de las comunidades autónomas nos obliga, sin embargo, a reforzar la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, así como a robustecer la prevención con la vacunación”, añade el pediatra del centro de salud de Lugo de Llanera.

Otra de las actualizaciones de esta edición del calendario es la recomendación de la vacuna contra la gripe a todos los niños y adolescentes de entre los 6 meses y los 17 años, una propuesta que se lanzó ya en otoño. Los expertos sugieren reforzar también las coberturas en convivientes y cuidadores de pacientes de riesgo y/ o que conviven con menores de 6 meses, embarazadas (tanto para su propia protección como para la de su futuro hijo, en cualquier momento del embarazo) y a todos los profesionales sanitarios.

En el calendario de 2026 se ha incorporado una nueva tabla con las vacunaciones recomendadas según las enfermedades crónicas o las condiciones de riesgo. Además, se ha editado un calendario especial para las familias.

Avanzar hacia un calendario único

El CAV-AEP insiste en la necesidad de avanzar hacia un calendario de vacunaciones e inmunizaciones único que garantice la equidad tanto en la prevención de las enfermedades como en el acceso a la protección vacunal en todo el territorio. Tal y como señala su coordinador, alcanzar este objetivo exige “la implicación conjunta de los profesionales sanitarios y de los responsables políticos que intervienen en las decisiones sobre el calendario de vacunaciones e inmunizaciones de la población infantil y adolescente en España, un ámbito en el que el comité está plenamente dispuesto a colaborar”.

En este contexto, el CAV-AEP vuelve a destacar la urgencia de desarrollar un modelo de financiación que permita un acceso equitativo a las vacunas que actualmente no están incluidas en el calendario del Sistema Nacional de Salud, reduciendo el impacto económico que esta situación supone para las familias y redoblar esfuerzos, tanto desde Salud Pública como desde los equipos de pediatría de atención primaria, para aumentar las coberturas vacunales.

El Comité aboga por la constitución de un Comité Nacional de Inmunización que incluya pediatras expertos en las comisiones decisorias en materia de vacunas e inmunizaciones, integrando también a técnicos de Salud Pública del Ministerio y de las comunidades autónomas, a sociedades científicas y representantes de los pacientes, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En opinión del pediatra, “la participación de estos actores favorecería un mayor consenso y un respaldo social más sólido a las decisiones que se adopten”.

Continuidad en las recomendaciones clave

El calendario vacunal de la AEP para 2026 consolida las recomendaciones incorporadas en años previos y, sin hacer distinciones entre inmunizaciones financiadas y no financiadas, al considerarse que todas deberían aplicarse de forma sistemática a la población infantil y adolescente.

Rotavirus: se mantiene la recomendación de incluir esta vacuna de forma sistemática en todos los lactantes españoles, como ya realizan todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía que la incorporará este mes.

se mantiene la recomendación de incluir esta vacuna de forma sistemática en todos los lactantes españoles, como ya realizan todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía que la incorporará este mes. Mantenimiento de la pauta de vacunación frente a difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis con vacunas hexavalentes, que también llevan la hepatitis B , con pauta 2+1 (2, 4 y 11 meses) que lleva aparejada la aplicación de una dosis de polio a los 6 años para la cohorte que siga este esquema, preferentemente con DTPa ( DTPa-VPI ), aunque también sería válida la Tdpa+VPI.

con vacunas hexavalentes, que también llevan la , con pauta 2+1 (2, 4 y 11 meses) que lleva aparejada la aplicación de una dosis de polio a los 6 años para la cohorte que siga este esquema, preferentemente con DTPa ( ), aunque también sería válida la Tdpa+VPI. Continuar con la insistencia, dada la duración limitada de la inmunidad frente a la tosferina, en la recomendación de la vacuna de carga estándar frente a difteria y tosferina (DTPa) o en su defecto de la de baja carga antigénica (Tdpa) a los 6 años, asociada a VPI, y que vaya seguida de otra dosis de Tdpa a los 10-12 años de edad .

a los . Mantenimiento de la pauta de vacunación antineumocócica 2+1 con VNC15 (2, 4 y 11 meses) o con VNC20 con una pauta 3+1 (2, 4, 6 y 11 meses), con reafirmación de que las vacunas que mejor se adaptan a las características epidemiológicas del momento actual de nuestro país son las de mayor número de serotipos.

2+1 con VNC15 (2, 4 y 11 meses) o con VNC20 con una pauta 3+1 (2, 4, 6 y 11 meses), con reafirmación de que las vacunas que mejor se adaptan a las características epidemiológicas del momento actual de nuestro país son las de mayor número de serotipos. Recomendación de la vacuna frente al meningococo B como sistemática en el lactante, en pauta 2+1 con inicio a los 2 meses de edad; es recomendable la coadministración de 4CMenB con todas las vacunas de los calendarios vacunales infantiles. Para el resto de las edades, la recomendación es de protección individual, salvo en el adolescente.

como sistemática en el lactante, en pauta 2+1 con inicio a los 2 meses de edad; es recomendable la coadministración de 4CMenB con todas las vacunas de los calendarios vacunales infantiles. Para el resto de las edades, la recomendación es de protección individual, salvo en el adolescente. Renovación de la pauta de vacunación frente a los meningococos A, C, W e Y , con un esquema (1+1+1) de una dosis a los 4 meses, otra a los 12 meses y otra a los 12-13 años, con un rescate progresivo hasta los 18 años en los no vacunados con MenACWY. Para el resto de las edades, la recomendación es como protección individual.

, con un esquema (1+1+1) de una dosis a los 4 meses, otra a los 12 meses y otra a los 12-13 años, con un rescate progresivo hasta los 18 años en los no vacunados con MenACWY. Para el resto de las edades, la recomendación es como protección individual. Mantenimiento de la pauta de vacunación de triple vírica y varicela con 2 dosis, recomendando la vacuna tetravírica (SRPV) para la segunda dosis, con una disminución de la edad para la segunda dosis aplicándola a los 2 años.

con 2 dosis, recomendando la vacuna tetravírica (SRPV) para la segunda dosis, con una disminución de la edad para la segunda dosis aplicándola a los 2 años. La vacunación frente al SARS-CoV-2 (cepa LP8.1, y si no estuviera disponible con la subvariante KP.2) en todos los niños y adolescentes que sean grupos de riesgo desde los 6 meses de edad. La vacunación con estas vacunas se recomienda también como protección individual para todos los niños y adolescentes que lo deseen.

en todos los niños y adolescentes que sean grupos de riesgo desde los 6 meses de edad. La vacunación con estas vacunas se recomienda también como protección individual para todos los niños y adolescentes que lo deseen. Recomendación de la vacuna del virus del papiloma humano en ambos sexos a los 10-12 años, porque la carga de la enfermedad neoplásica en el varón por este virus es también importante. Con preferencia de la VPH9 sobre la VPH2 y con una sola dosis hasta los 25 años de edad, siendo financiada hasta los 18 años para ambos sexos.

en ambos sexos a los 10-12 años, porque la carga de la enfermedad neoplásica en el varón por este virus es también importante. Con preferencia de la VPH9 sobre la VPH2 y con una sola dosis hasta los 25 años de edad, siendo financiada hasta los 18 años para ambos sexos. Mantener la recomendación del uso de nirsevimab (anticuerpo monoclonal frente al VRS) en lactantes menores de 6 meses y hasta los 2 años en los grupos de riesgo para esta enfermedad (en prematuros menores de 35 semanas hasta los 12 meses de edad).

en lactantes menores de 6 meses y hasta los 2 años en los grupos de riesgo para esta enfermedad (en prematuros menores de 35 semanas hasta los 12 meses de edad). Vacuna antigripal sistemática de 6 meses a 17 años, siendo preferente a partir de los 2 años la vacuna intranasal.

También se mantiene un apartado dedicado a la vacunación en el embarazo, tanto para proteger a la madre como al bebé, recomendando la vacunación con Tdpa a partir de la semana 27 de gestación; la vacunación covid-ARNm en cualquier momento del embarazo e igualmente la vacunación antigripal si este coincidiera con la temporada estacional. Las recomendaciones del CAV recogen la vacuna frente al VRS para embarazadas, disponible en las farmacias comunitarias, pero no financiada por el SNS. A los niños de madres vacunadas en el embarazo, Salud Pública recomienda aplicarles igualmente el anticuerpo monoclonal frente al VRS en el momento del nacimiento.

