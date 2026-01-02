El precio de la vivienda no dará tregua en 2026 en regiones como Asturias

La vivienda será, un año más, el elemento que más condicione los bolsillos de los asturianos en el recién estrenado 2026. La razón se viene reflejando mes tras mes en las estadísticas oficiales del sector: el mercado inmobiliario nacional vive un auténtico "boom" que, por supuesto, también afecta a Asturias, que cerró 2025 con un encarecimiento de los precios del 12,5%, el cuarto mayor del país. Es un repunte sólo comparable a los experimentados en los años de burbuja previos al estallido de la gran crisis de 2008.

Entre enero y octubre de 2025, se registraron en toda España más de 600.000 compraventas, por lo que previsiblemente se superarán las 700.000 en todo el año, cerca de un 10% más que en 2024 y cifras que convierten a 2025 en el segundo mejor año de la serie histórica, solo superado por 2007. El consenso de mercado es que la venta de casas seguirá al alza durante 2026, aunque los crecimientos serán más moderados.

En Asturias, las operaciones de compraventa de vivienda entre enero y octubre (último mes con datos oficiales) de 2025 ascendieron a 13.116, esto es, un 11% más que en el mismo período del año anterior.

"Prevemos que el sector mantenga el tono expansivo en los próximos trimestres. No obstante, cabe esperar unos ritmos de crecimiento más contenidos al encontrarnos en una fase más avanzada del ciclo", asegura Nuria Bustamante, economista jefa de CaixaBank Research.

Por su parte, Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación, considera que "comienzan a apreciarse señales de una progresiva madurez del ciclo, especialmente en mercados donde los precios se aproximan a los umbrales de esfuerzo asumibles por los hogares".

Según el Colegio de Registradores, el precio de la vivienda en propiedad subió hasta septiembre un 9,5% interanual, mientras el alquiler se ha disparado cerca de un 13% en el último año, según datos de los portales inmobiliarios recogidos por Brainsre. Estas revalorizaciones triplican o cuadriplican el aumento del IPC, en el entorno del 3%. El consenso apunta a mayores alzas en 2026, pero no tan agudizadas. Según CaixaBank Research, los precios de venta crecerán por encima del 6%.

Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, afirma: "Aunque a nivel global sí que esperamos que los precios sigan subiendo, este crecimiento no será homogéneo en todo el país, ya que municipios como el de Madrid ya muestran estabilización, mientras que sí que esperamos que las subidas continúen en mercados más pequeños. Creemos que los porcentajes de subida de precios en Madrid, Barcelona o Valencia serán moderados o incluso nulos".

La vivienda de segunda mano seguirá siendo el motor del mercado, representando el 80% de las compraventas, aunque los mayores subidas de precio se prevén en la obra nueva.

Un elemento fundamental en el mercado inmobiliario será el precio del dinero, esto es, los tipos de interés, determinados por el Banco Central Europeo (BCE). El cambio de tono de la política monetaria del organismo presidido por Christine Lagarde comenzó a dejarse notar en 2025 en el precio de las hipotecas nuevas y las cuotas de las antiguas, un efecto que seguirá percibiéndose a lo largo de 2026. La autoridad monetaria bajó los tipos en la primera parte del año hasta el 2% de junio, pero ha dado señales de que no seguirá recortándolos. En consecuencia, los tipos del mercado han comenzado a estabilizarse y subir.

El euríbor, el tipo medio al que se prestan los bancos entre sí, trata de anticipar cómo evolucionará la política monetaria del BCE a distintos plazos. El índice a 12 meses, al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España, bajó en 2025 desde el 2,525% de enero al 2,079% en julio. La nueva expectativa de que el banco central del euro no siguiese bajando los tipos provocó que el euríbor a 12 meses comenzase a subir a partir de agosto, hasta cerrar noviembre en el 2,217%.

"El BCE mantiene tipos, como se esperaba, por un entorno de más crecimiento e inflación. No se espera que el BCE cambie tipos a corto plazo, por lo que el euríbor, tanto a tres como a 12 meses, ha tocado suelo y está estabilizado", resume Funcas. Bankinter prevé que cierre el año en torno al 2,31% y se sitúe entre el 2,25% y el 2,3% en diciembre de 2026.

Bajadas de cuotas

En torno al 60% de las hipotecas vigentes en España se revisan con un tipo variable, mientras que el resto son de tipo fijo (sin cambios desde la contratación del préstamo). De las que se revisan a tipo variable, en torno a un 62% lo hace una vez año y un 30% lo hace semestralmente, en más de un 90% con la referencia del euríbor. Las cuotas se reducen cuando dicho índice está más bajo que 12 o seis meses antes, respectivamente.

La evolución reciente del euríbor ha provocado que las cuotas de revisión semestral hayan comenzado a subir ya, aunque ligeramente. Sucedió con los créditos que utilizaron como referencia los datos de septiembre, octubre y noviembre. Dada la evolución del índice, es probable que lo mismo suceda con los préstamos de revisión anual a partir de abril, cuyas cuotas también registrarían pequeñas alzas durante unos meses, para estabilizarse después.

Además, el cambio de los tipos de referencia también se está dejando notar en el precio de las nuevas hipotecas. El de las de tipo variable se construye a partir del euríbor más un margen (para cubrir los costes que les supone a las entidades conceder los préstamos) y una prima (por, entre otros, el riesgo de impago que asumen). También influyen indirectamente en las de tipo fijo, cuyo tipo se construye a partir del interés del bono del Tesoro (en el 3,17% a 10 años y el 3,59% a 15).