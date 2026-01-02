El programa "Ruta digital" extiende la digitalización por Asturias con casi 8.000 personas formadas en 2025

La transformación digital se convirtió el año pasado en estrategia clave para luchar contra el reto demográfico, especialmente en concejos de menos de 20.000 habitantes. El programa “Ruta digital” cerró el 2025 con casi 8000 solicitudes formativas en 69 de los 71 municipios en los que se enfocó durante esos meses.

Esta digitalización llegó por primera vez a Panes y Alles, a Zarréu y A Veiga, permitiendo que muchos asturianos tuvieran su primera experiencia delante de un ordenador o con un ratón. Aprendieron a solicitar un certificado electrónico o a pedir una cita online, pero también a acercarse a las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

De hecho, las estadísticas demuestran un vuelco en el interés del alumnado. La ciudadanía digital se pone por delante de la inteligencia artificial. Uno de cada cuatro certificados emitidos corresponde a los cursos ‘Solicita cualquier tipo de cita por internet’ y ‘El móvil, usos y aplicaciones’.

Para 2026, el reto del programa será “llevar la digitalización allá donde haga falta, conectar Asturias, abrir ventanas de oportunidad en todo el territorio”. El objetivo es simple, pero ambicioso: “facilitar la digitalización a cualquier persona, con domicilio en Asturias que quiera aprender a manejar estas herramientas”.

Además, el 15 por ciento de los alumnos que participan en estos cursos son escolares. En este sentido, este nuevo año el programa seguirá aumentando de la mano de sus familias y docentes para facilitarles el acceso a aplicaciones de realidad aumentada, presentaciones creativas y navegación onlinesegura.

Esta propuesta está financiada por la Unión Europea con los Fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En Asturias se desarrolla por convenio entre la consejería de Presidencia y Reto demográfico y la Cámara de Comercio de Oviedo.