Estas son las trece pymes asturianas que figuran entre las 500 españolas que más rápido crecieron en 2025

Trece pequeñas y medianas empresas (pymes) de Asturias figuran en la lista de las 500 pymes españolas que más rápidamente crecieron en el año 2025, según la lista "Cepyme 500" que cada año elabora la patronal de este tipo de compañías.

En concreto, Cepyme destaca a aquellas empresas "que son líderes en crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional", tal como figura en la página web de la organización.

En el caso de Asturias, hay trece pymes que figuran en la lista. Por orden alfabético, son las siguientes: Adiwatt Spain (perteneciente al grupo Exiom), Alberto Menéndez (gestión de salas de juego), Bebidas y Alimentación de Asturias, Biospine (distribución de material quirúrgico), Gómez Oviedo (alquiler y venta de maquinaria), Hierros y Carbones (material ferroviario), Industrias Cima (distribución de bebidas), Iturcemi (ingeniería eléctrica), Lácteos Juan Martínez (producción de quesos), Language Kingdom (agencia de enseñanza de idiomas), Líder IT (soluciones informáticas), Murart (rehabilitación de edificios) y Tecni Global Rack (consulta de sistemas de almacenamiento).