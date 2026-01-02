La subida de pensiones inyecta 180 millones extra en Asturias

Más de 10 millones de personas cobran algún tipo de pensión en España y la evolución de los precios, así como las decisiones del Gobierno, condicionan (y mucho) los ingresos que perciben a final de mes. El modelo público de prestaciones consume alrededor del 11,5% del PIB en España y este 2026, por quinto año consecutivo, el sistema garantizará el poder adquisitivo de sus beneficiarios. No obstante, y en aras de corregir agravios históricos, este 2026 aquellas pensiones de menor cuantía subirán por encima de los niveles de inflación. Ayudando más a aquellos que menos ingresan.

Las pensiones de jubilación son las prestaciones que un mayor número de personas cobran en España. Son unos seis millones los beneficiarios y técnicamente se encuadran como pensiones contributivas, ya que su importe depende de la contribución que cada individuo haya realizado a la caja común de la Seguridad Social durante su vida laboral. Y, según fijó por ley la última reforma de las pensiones, todas las prestaciones contributivas suben cada año al mismo nivel que el IPC, para mantener así su poder adquisitivo.

En consecuencia, la pensión media de jubilación, de 1.510 euros al mes, sube unos 40 euros al mes, hasta los 1.551 euros. En 2026 será el quinto año en el que rige la nueva fórmula que el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año. Esa fórmula da para el próximo ejercicio una subida del 2,7%. En el caso de Asturias, con 275.000 beneficiarios de prestaciones contributivas, tal subida inyectará al menos 180 millones extra en los hogares de los pensionistas.

El Gobierno, en aras de cumplir los acuerdos con distintos grupos políticos en la pasada legislatura para obtener los apoyos necesarios a su reforma de las pensiones, aumenta las prestaciones mínimas en mayor intensidad que el resto.

La pensión mínima no contributiva sube un 11,4%, es decir, 64 euros al mes, pasando de los actuales 564,7 euros mensuales (en 14 pagas) a los 629 euros. Estos subsidios los cobran quienes no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe. La medida beneficiará a unas 720.000 personas, según la Seguridad Social.

Las cuantías mínimas de las pensiones contributivas suben un 7%. Así, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales quedará en 936,2 euros al mes (o 13.106,8 euros anuales, en 14 pagas). En el caso de los jubilados con un cónyuge a cargo, la subida será este 2026 hasta los 1.256,6 euros al mes (o 17.592,4 euros anuales, en 14 pagas).

Este año, como los dos anteriores, no habrá "paguilla". El nuevo sistema de cálculo elimina fórmulas del pasado como esta para compensar la diferencia entre el IPC definitivo y el incremento aprobado por el Gobierno a inicios de año.

El ingreso mínimo vital (IMV), que reciben unas 785.000 familias en toda España, sube un 11,4%, lo que en términos absolutos se traduce en el caso de una prestación de una persona sola en 75,1 euros más al mes, hasta 733,9 euros mensuales. El pago máximo, para una unidad de convivencia con 7 o más miembros, sube 165,2 euros cada mes, hasta 1.614,59 euros mensuales.