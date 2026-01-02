En peligro los dos mayores programas de blindados de Indra en Asturias, tras admitir el Supremo un recurso de Santa Bárbara

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa armamentística Santa Bárbara Sistemas (perteneciente al gigante estadounidense General Dynamics y con fábrica en Trubia), que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para prefinanciar los dos principales programas de blindados para modernizar el Ejército de Tierra español, dentro de la estrategia de rearme del Gobierno nacional. Dichos programas preveían llevarse a cabo en la nueva fábrica de Indra en El Tallerón, en Gijón.

En concreto, Santa Bárbara reclama suspender la concesión de dos créditos gubernamentales a la UTE de Indra y Escribano para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros). Ambos préstamos están recogidos en el real decreto del 14 de octubre 2025 en el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar.

Los programas en los que participa Indra (bien en solitario o con algún socio) acumulan 7.944 millones de euros en préstamos gubernamentales. De hecho, los dos créditos que se han solicitado bloquear de forma cautelar son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en varios dominios (tierra, mar, espacio y ciberespacio).

Los créditos tienen el propósito de impulsar dos megacontratos recientemente adjudicados a Indra por un valor total de 7.240 millones de euros, y que supondría la construcción de 536 vehículos militares.

En realidad son dos megacontratos. Uno de artillería autopropulsada (ATP) sobre plataformas de cadenas, de 4.554 millones de euros, y otro de artillería autopropulsada (ATP) sobre plataformas de ruedas, de 2.686 millones de euros. En ambos contratos, Indra se encargará de la construcción de los vehículos (será el "plataformista", en el argot del sector) y Escribano M&E se ocupará del módulo de artillería (cañón, sistema de disparo...).

Santa Bárbara pretende "proteger la tecnología española"

En este contexto, fuentes de Santa Bárbara Sistemas consultadas por "Europa Press", además de confirmar la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo, han subrayado que el objetivo de esta iniciativa legal es "proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de defensa en España".

Asimismo, la empresa ha resaltado que sigue en conversaciones con el ecosistema industrial nacional de defensa para "cumplir con los objetivos del Gobierno" en los programas de modernización militar.

Desde Indra declinaron hacer comentarios.