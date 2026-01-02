El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: "Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve"

Una borrasca de nombre "Francis", una masa de aire ártico provocada por otra depresión situada sobre Escandinavia y, para rematar, un flujo frío que recorrerá el Atlántico para acabar golpeando el norte del país. Este es el "complejo" escenario meteorológico que se espera para Asturias y para España en general en los próximos días. En un aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que "nevará en zonas ampliamente pobladas y vías de comunicación importantes, aunque es difícil precisar dónde lo hará más copiosamente". De hecho, esa cota en el Principado se prevé que se sitúe al final del día del domingo en los 200-300 metros.

Pero, ¿nevará o no nevará en el centro de la región? Ángel Gómez, delegado de la Aemet en Asturias, contesta a la gran pregunta: "En principio, será el martes 6 de enero (día de Reyes), desde el principio de la madrugada cuando se espera mayor cantidad de nieve, pero aún hay bastante incertidumbre, porque faltan algo más de tres días y la situación es muy compleja". Dicho con otras palabras, no se sabe con certeza hasta dónde llegarán los copos. Lo que sí está claro es que hará frío, mucho frío, y los termómetros se desplomarán, registrándose máximas no superiores a los 8 grados.

¿Por qué pasa esto?

El meteorólogo Ángel Gómez explica con detalle cuál es la situación a día de hoy. "La masa muy fría llega del interior de Europa, con lo que estará muy seca y dejará por sí misma poca precipitación. En el este e interior de la Península Ibérica, las nevadas se producirán porque el aire húmedo y relativamente cálido proveniente del Mediterráneo y el de latitudes subtropicales que trae la borrasca profunda 'Francis' atravesarán una capa de aire frío en niveles bajos de la atmósfera", comenta. Sin embargo, añade, "esta parte del episodio afectará poco a Asturias".

Lo peor para la mitad oriental

A todo lo anterior se sumará un flujo frío que llegará a la cornisa Cantábrica, pero que "no procederá del interior de Europa, sino que vendrá del norte y realizará un recorrido sobre el Atlántico, en que cogerá humedad y se inestabilizará". Este fenómeno en concreto es que cubrirá buena parte de Asturias de blanco, alcanzado su punto álgido el día de Reyes desde primera hora. "Esperamos que esto afecte más a la mitad oriental de Asturias, más cuanto más al oriente", subraya el delegado territorial de la Aemet.

Frío y nieve también para las cabalgatas

Las cabalgatas, no obstante, no se librarán ni del frío ni de la nieve. Según precisa Ángel Gómez, "el progresivo role del viento a componente norte sobre el área cantábrica durante el lunes 5 dará lugar a la intensificación de nevada, con una cota que se situaría en torno a los 400-600 metros".

A través de este enlace se puede consultar con detalle la previsión del tiempo para los próximos días. Emergencias y la Aemet ha advertido, además, de hay riesgo "notable" de aludes al menos hasta el domingo en los Picos de Europa.