Arcelor reanuda los intentos de encender el horno alto "B"

La dirección de ArcelorMittal en Asturias informó ayer a los representantes de los trabajadores que se intentará de nuevo el encendido del horno alto "B" de la factoría de Veriña (Gijón), apagado desde el pasado 23 de octubre, mediante el método de la oxilanza.

Dicho método consiste en la introducción en el horno alto de oxígeno y gas propano mediante un tubo (lanza en el argot siderúrgico) que se inyecta en una de las piqueras, que es por donde se extrae el arrabio y la escoria. La introducción de oxígeno y gas propano (además del aire caliente que se introduce por las toberas) permite arrancar el horno alto en condiciones más estables para evitar problemas derivados de los cambios bruscos de temperatura, que pueden dañar la instalación y provocar costosas averías que podrían poner en riesgo la continuidad del horno alto.

Fuentes sindicales señalaron ayer que, según la compañía, el método descrito "multiplica las posibilidades de recuperar el funcionamiento del horno tal y como se encuentra ahora mismo su interior, tanto zona de crisol como superiores". La dirección de la compañía considera que "se tiene que agotar esta vía de trabajo".

En relación al otro horno, el "A", desde la empresa afirmaron que "no sufre ningún problema reseñable a los ya habituales en estas épocas del año", y que la parada programada se realizará en febrero.