¿Cuántos asturianos han muerto en el pico de la gripe? Los hospitales vivieron el diciembre más letal de los últimos dos años

La alta incidencia de la gripe pasó factura el mes pasado en Asturias. La región ha vivido un mes de diciembre más letal que en los dos años anteriores, y los expertos ven en este dato la huella del virus gripal y del frío, factores propios de finales del otoño y del invierno.

Si se suman los fallecidos en el Principado entre noviembre y diciembre, en 2024 la suma dio 2.097, y en 2025 ha dado 2.339. O sea, 242 más. Este último dato ha sido facilitado por el MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y, en última instancia, del Ministerio de Sanidad). En diciembre de 2025 se han registrado 163 decesos más que en el mismo mes de 2024. Entre los posibles motivos de estas diferencias, uno destacable es que, en la temporada pasada, la composición de la vacuna de la gripe coincidió en gran medida con los virus que realmente circularon, y el resultado fue la menor mortalidad en otoño-invierno (de noviembre a febrero) en varios años.

En cambio, en este invierno, el acierto en la composición de la vacuna ha sido menor, y la consecuencia es un aumento de la mortalidad. En teoría, la curva epidémica de la gripe está bajando, tras el pico de diciembre, y los especialistas esperan un enero con menos muertes que en años previos. Sobre todo, con relación a enero de 2024, cuando se registró en Asturias la elevadísima cifra de 1.557 fallecidos, incluso por encima de los eneros de la pandemia de covid-19. En la pasada temporada, el cénit de la epidemia gripal se alcanzó en la segunda mitad de enero, y ese mes se saldó con 1.380 muertos.

En el momento actual, a nivel nacional, la gripe sigue remitiendo y ha bajado su incidencia en una semana a 239,2 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 40 por ciento menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se percibe en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,9, según el último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana de Navidad (22 a 28 de diciembre de 2025).

El informe refleja también un descenso del conjunto de los virus respiratorios –gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS) en Atención Primaria–, donde la incidencia ha pasado en una semana de 837,9 casos por cada 100.000 habitantes a 573,6. Concretamente, se ha detectado una incidencia de covid-19 de 8 casos por cada 100.000 habitantes y de la gripe de 52,2 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 22,9 ingresos por 100.000 habitantes por el conjunto de virus respiratorios, frente a los 22,8 de la semana pasada. Por gripe, la tasa continúa estable en 9,9 ingresos por 100.000 (9,6 la semana anterior). Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, con un ligero aumento de la incidencia de 55,4 a 62,3. Entre los niños menores de un año, los ingresos han subido en picado de 16,1 a 45,7. En la franja de 1 a 4 años, la incidencia se mantiene en 15 ingresos por cada 100.000.