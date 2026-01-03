Los asturianos no temen a la borrasca "Francis": "Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve"

Esta información ha sido elaborada por Félix Vallina (Oviedo), Sergio García (Gijón), Noé Menéndez (Avilés) y Miguel Ángel Gutiérrez (Langreo)

"Nada, esto es solo una brisa del Norte", bromeaba ayer Eugenio Menéndez después de que una intensa ráfaga de viento azotara la concurrida plaza de Europa, en Gijón. "Dejé el gorro en casa, no sabía que estaba tan frío", replicaba su mujer, Conchita Marino. Menéndez, eso sí, portaba el "uniforme" completo, con gorro, braga de cuello y un paraguas por si las moscas, dado el nada halagüeño panorama meteorológico que aguarda a Asturias en las próximas fechas. Aun así, al gijonés tampoco le perturban estas condiciones. "Es el tiempo que tenemos que vivir en este momento del año", decía, sobre la inminente llegada a Asturias de la borrasca "Francis", que ayer ya se dejó notar en Asturias con un fuerte bajón de las temperaturas y la amenaza de nieve entre este domingo y el martes, día de Reyes.

José Serrano y Rocío Cerregüela, en el mercadillo de La Felguera. / LNE

Los planes del matrimonio, residente en el barrio del Polígono, apenas se veían afectados por la adversa meteorología... con excepciones. "A lo mejor nos quita los paseos de las tardes y hacer las compras navideñas lloviendo pues es más engorroso", explicaba Conchita Marino, que le daría la bienvenida a la nieve. "Una ‘nevadina’ que dure poco sería estupendo", señalaba. Para ambos, la principal preocupación llegará el lunes, con la cabalgata de los Reyes Magos. Toca cruzar los dedos. "Tenemos una nieta pequeña y fastidiaría que no pueda disfrutarla", comentaba Menéndez.

Carlos Bernardo con sus hijas, Naira y Claudia, en la calle Leopoldo Calvo Sotelo de Oviedo. / LNE

El frío intenso llegó este sábado de la mano de la lluvia. Carlos Bernardo caminaba rápido de mañana por Oviedo con dos de sus hijas, Naiara y Claudia, en dirección a la pista de hielo del Campo San Francisco. "Las traigo muy bien abrigadas porque hace un frío que pela", explicaba. "Es una pena que venga tan mal tiempo en estas fechas, sobre todo, para los niños, que no pueden disfrutar en la calle", añadía.

Eugenio Menéndez y Conchita Marino, en la plaza de Europa de Gijón. / LNE

Las niñas no temen a "Francis". Llevaban gorro y bufanda, también buena ropa de abrigo, así que tenían pensado disfrutar de lo que queda de Navidad y, por supuesto, acudir a la cabalgata. "Queremos ver a los Reyes aunque nieve. Yo he pedido muchos regalos y les voy a recordar que me los traigan todos", decían.

Bien protegidos

En Avilés todos los paseantes compartían outfit: abrigo largo, paraguas y un buen jersey. Los más frioleros, además, lucían, gorro y guantes para poder sobrellevar el frío que acompaña a las calles avilesinas. "Dentro de lo malo esta temperatura se aguanta bastante bien, creo que lo peor va a ser los próximos días", coincidían Enrique Pérez y Carlos Borja. Ambos residen en San Sebastián y, aprovechando los primeros días del año, quieren conocer algunos de los lugares más pintorescos de Asturias. Además, aprovecharán para hacer, si el tiempo se lo permite, diferentes rutas de montaña.

"Si no hace frío ahora..."

Los avilesinos tampoco temen al mal tiempo. "Estamos en enero, si no hace frío ahora sería preocupante", señalaba Lourdes García, que, eso sí, desea que el viento no sea tan agresivo como anuncian. "Me preocupa por si pasa algo en los parques o en las carreteras, que es muy traicionero. Prefiero la lluvia, que va a hacer falta para tener agua en verano", indicaba.

Trabajar con mucho frío

Adrián Barro es taxista en Langreo y reconoce que lleva "dos días mirando el tiempo que va a hacer". Vivo en Llorío, un pueblo de Laviana, y no queda otra que tizar todo el día la cocina de carbón", explicaba. En el taxi la cosa cambia: "Estoy con la sudadera y el anorak, y con la calefacción todo el día. Pero el problema son los pies, que se te quedan muy fríos. Aunque si se alargan las esperas también procuras bajar un poco del coche para no estar todo el día aquí metido". También apunta que estos días hay que extremar la precaución al volante por "si está xelao".

Rocío Cerregüela y José Serrano llevan 35 años vendiendo en los mercadillos y este sábado iban bien abrigados. Su puesto también es de ropa de abrigo, venden plumíferos, pantalones de montaña y pijamas gruesos. Este sábado les tocaba La Felguera; el domingo, Mieres; y el lunes, Sama. "Tienes un poco de temor por las previsiones que hay, pero sí nieva tampoco vamos a poder salir con la furgoneta grande porque puedes tener un accidente. Y la gente tampoco va a salir", indicaba Cerregüela.