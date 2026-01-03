Asturias recibió en noviembre más viajeros que en 2024, pero hubo menos pernoctaciones
Los albergues registraron un gran "bajón", con una merma de 1.399 clientes respecto al mismo mes del año pasado, mientras que los campings y los hoteles crecieron
A. G.-O.
Asturias recibió en noviembre 137.878 viajeros, lo que supone un incremento de 2.116 respecto al mismo mes de 2024 según releva la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, las pernoctaciones disminuyeron ligeramente, pasando de 281.605 a 261.309.
Llama especialmente la atención el enorme "bajón" registrado en los albergues. Mientras que en noviembre de 2024 este tipo de alojamientos recibieron a 1.688 personas, en 2025 la cifra se situó en tan solo 289. También sufrieron un ligero descenso los establecimientos de turismo rural, con 13.729 clientes frente a 15.520, y los apartamentos turísticos, que cerraron el mes con 5.584 personas mientras el año anterior lo habían hecho con 6.299.
En la situación contraria están los campings. De los viajeros que eligieron Asturias para descansar unos días, 1.127 optaron por esta opción (985 lo habían hecho en noviembre de 2024). Por su parte, los hoteles fueron la opción principal, con 117.149 viajeros y 215.072 pernoctaciones.
Tipos de viajeros en la región
Los turistas nacionales volvieron a tirar en noviembre del sector en la región, según relevan los datos del INE. De los 137.878 viajeros que pisaron el Principado, 119.494 eran residentes en España. Esto supone una ligera subida respecto al mismo mes del año anterior. Por el contrario, los turistas extranjeros disminuyeron ligeramente, situándose en 18.383.
