Esto es lo que cobrarán los profesores asturianos al empezar a percibir la subida salarial que arrancaron al Principado tras las huelgas

La educación pública asturiana encara 2026 pendiente de la aplicación progresiva de las medidas acordadas en la firma del pacto Asturias Educa, el acuerdo que puso fin en junio a la gran huelga educativa tras semanas de movilizaciones. El nuevo año se presenta clave para empezar a materializar en las aulas algunos de los compromisos adquiridos entre la Consejería de Educación y los sindicatos firmantes, con mejoras salariales, refuerzos de personal y cambios organizativos que se desplegarán de forma escalonada.

El primero de los pasos previstos para este año ya está en marcha. En este enero, el profesorado asturiano empezará a beneficiarse de una subida salarial de 100 euros brutos mensuales, una de las principales reivindicaciones del sector y uno de los pilares del acuerdo alcanzado. A esta mejora retributiva le seguirá en abril una medida con impacto directo en el día a día de los centros: la convocatoria de 120 plazas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje (60 en cada especialidad) destinadas a reforzar la atención a la diversidad y el apoyo al alumnado con necesidades específicas.

Según los plazos trasladados por la Consejería de Educación a los sindicatos en la última comisión de seguimiento del pacto, estos profesionales comenzarán a incorporarse a lo largo del mes de febrero y pasarán a formar parte de la plantilla orgánica en abril. Una medida especialmente valorada por la comunidad educativa, que lleva años reclamando más recursos humanos para atender la creciente diversidad en las aulas.

A estas dos iniciativas se sumarán en las próximas semanas las negociaciones para la reducción de la carga lectiva de los maestros mayores de 55 años. Un asunto que todavía debe concretarse y que volverá a sentar a las partes en la mesa de diálogo, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del profesorado.

Los avances derivados del pacto son celebrados por los cuatro sindicatos que lo suscribieron: ANPE, CC OO, Suatea y UGT. Desde el sindicato mayoritario, ANPE, su representante Mariela Fernández subraya que "todos los años deben ser el año de la Educación". Y asegura que su organización seguirá trabajando por "más inversión, más recursos y mejores condiciones para el profesorado asturiano".

Suatea, por su parte, valora positivamente los pasos dados hasta ahora. Su portavoz, Nacio González, los define como "el principio de todo lo que está por llegar", aunque insiste en que el cumplimiento del acuerdo pasa por "la unidad y la movilización del profesorado". No obstante, el sindicato muestra su preocupación porque 2026 arranque con "un aumento de presupuesto para la enseñanza concertada", un modelo que califican de "arcaico y clasista" al considerar que supone destinar fondos públicos a proyectos privados y segregadores.

A lo largo de este año se desarrollarán nueve medidas contempladas en el pacto Asturias Educa, algunas con implantación ya en el curso 2025-2026 y otras previstas para el siguiente. El acuerdo no se completará, sin embargo, hasta 2028. "A todos nos gustaría ir más rápido, pero las medidas a implementar exigen cambios normativos y dotación presupuestaria; todo lleva su tiempo", explica Cristóbal Puente, de UGT, quien destaca que "ya empiezan a verse los resultados del acuerdo".

Salvo que se logre adelantar los plazos, la mayor parte de las medidas entrarán en vigor a partir del próximo curso. Entre ellas, una nueva oleada de apoyos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje con la incorporación de 100 maestros más, un complemento salarial de 70 euros brutos para el profesorado con una antigüedad inferior a seis años, desdobles en Formación Profesional y la contratación de diez auxiliares educativos. Medidas que, según los sindicatos, marcarán un antes y un después en la educación pública asturiana.