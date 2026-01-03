El Corredor Atlántico sigue siendo el "patito feo" del Gobierno en inversiones ferroviarias: recibe 100 millones menos al año que el Mediterráneo

El Ministerio de Transportes "consolidó el año pasado su apuesta" por el desarrollo del Corredor Atlántico con una inversión de 3.123 millones de euros en proyectos ferroviarios, según sus propios datos. La cifra supone un crecimiento de un 122 por ciento respecto a 2024, cuando se destinaron a esta red 1.717 millones, y es un salto fundamental respecto a la media anual de licitaciones realizada entre 2018 y 2024 (1.153 millones). No obstante, el eje, del que forma parte Asturias, sigue todavía ligeramente por detrás del Corredor Mediterráneo, para el que el gabinete de Óscar Puente licitó entre 2018 y 2024 actuaciones por valor de 7.276 millones, mientras que en el Atlántico se quedó en los 6.600. Es decir, 100 millones al año de media menos.

Comparaciones a parte, la evolución del Corredor Atlántico es "indiscutible". "Si hace una década la media anual de licitaciones era de 653 millones de euros, hemos multiplicado por cinco el volumen de actuaciones para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea para la red básica de infraestructuras de transportes prioritarias", explicó Puente al hacer balance de la evolución de este eje de infraestructuras. En paralelo, además, el Ministerio continúa adelantando actuaciones contempladas por Europa para la red global y que son esenciales para el tejido económico y social de los distintos territorios del corredor.

En Asturias se trabaja ya en la renovación integral de los túneles de Villabona, en la línea ferroviaria de ancho convencional León-Gijón para modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de explotación de los túneles y aumentar los estándares de calidad de la línea, con el fin de potenciar los tráficos tanto de viajeros como de mercancías.

El balance de Transportes también pone el foco en los trabajos para la llegada de la alta velocidad al País Vasco con la denominada "Y Vasca", con inversiones por más de 450 millones de euros; el acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira en A Coruña, para el que hace unas semanas se aprobaba la actualización del plan de inversiones; y los avances para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia.

"Este año (2025) sin duda ha sido el año del Corredor Atlántico. Cerramos el ejercicio batiendo todos los récords de inversión hasta la fecha y, no solo eso, sino que el año que viene continuaremos con esa senda de actuaciones", insistió Puente. Porque la pretensión de Transportes es mantener este ritmo inversor a lo largo de 2026. El compromiso de España con la Comisión Europea de finalizar la red básica del corredor antes del 31 de diciembre de 2030 requiere de una implicación indiscutible en el proyecto por parte de todos los agentes implicados.

Por parte del Estado, en los próximos cinco años se destinarán más de 26.000 millones de euros. De ellos, 12.000 corresponderán a proyectos ferroviarios, mientras que el resto permitirán ejecutar actuaciones en puertos, aeropuertos, carreteras y nodos urbanos.

La previsión del Ministerio de Transportes pasa por invertir en el Principado 2.500 millones en los próximos cinco años. El plan estatal contempla destinar 1.952 millones en infraestructuras ferroviarias, 131 millones en puertos y 420 millones en la red de carreteras. Entre los objetivo está analizar la viabilidad de recuperar la Autopista del Mar Gijón-Nantes, así como fomentar nuevos tráficos y servicios intermodales claves para continuar avanzando en los objetivos de la red transeuropea de transportes.

Para Asturias, el desarrollo del Corredor Atlántico es fundamental para posicionarse como polo logístico de referencia ante Europa. El Principado defiende que la red es "clave para consolidar" una región "hiperconectada, capaz de integrarse plenamente en la dimensión transeuropea de la movilidad, el comercio, la logística y el turismo". Precisamente, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, defendió hace unos meses en Bruselas la plena integración de Asturias en el corredor.