De crema Kínder, pistacho o sidra: el roscón de Reyes se reinventa en Asturias con nuevos sabores, que ya compiten con los clásicos de nata y hojaldre

Se acerca el día de Reyes y, con él, uno de los momentos más esperados del calendario gastronómico navideño. Las pastelerías y obradores redoblan esfuerzos estos días ante el aluvión de encargos del tradicional roscón, un dulce que año tras año repite como protagonista de estas fechas. En esta campaña, muchos pisan fuerte y se reinventan con una oferta cada vez más creativa, que convive con las recetas de siempre. Desde el clásico relleno de nata o el hojaldre tradicional hasta propuestas que apuestan por sabores sorprendentes y guiños a las nuevas tendencias, como la crema de Kínder, las virutas de pistacho o incluso el original roscón de sidra.

En una pastelería de la calle Arturo Álvarez Buylla de Oviedo donde tienen un espacio reducido, la creatividad desborda el mostrador. Tras él se encuentra Paula Fernández. Lleva años demostrando que el roscón de Reyes puede ser mucho más que una tradición repetida. Cada campaña navideña, su obrador apuesta por una temática distinta, una forma de reinventar el dulce sin perder su esencia. Hace dos años, la inspiración estaba clara: Asturias tenía que estar dentro del roscón, que siguen repitiendo.

Así nació el primer roscón de sidra, una propuesta que rinde homenaje a los sabores más reconocibles de la tierra. A simple vista ya marca la diferencia, con rodajas de manzana colocadas sobre el hojaldre. En el interior, una mousse de sidra se mezcla con una compota de manzana, creando un equilibrio entre dulzor y acidez que recuerda a los postres de siempre. "Queríamos hacer algo distinto y creo que dimos en el clavo porque la gente no para de pedirlo y repiten al año siguiente", explica Fernández.

Por la izquierda, Mario Aragonés, Cristina Arias Sopeña y Paula Ribotta, en su obrador de Salinas. / Mara Villamuza

La acogida fue inmediata y, desde Nochebuena, los encargos no han dejado de llegar. A los pocos días de Navidad, tenían 27 pedidos y, a día de hoy, ya suman alrededor de 170 roscones reservados. Una cifra significativa para un negocio pequeño, donde cada pieza se elabora de manera artesanal y el ritmo de trabajo tiene un límite claro. "No damos a basto", reconoce Fernández, donde el espacio obliga a organizarse al milímetro para cumplir con cada encargo.

Por esa razón, el equipo de esta confitería ha decidido cerrar la agenda de pedidos hoy. Los roscones solo se entregarán el día 5 de enero, concentrando todo el esfuerzo en una jornada clave que, como cada año, se convierte en una auténtica carrera contrarreloj. La demanda confirma que la idea ha calado entre los clientes, muchos de ellos fieles que esperan cada Navidad para descubrir cuál será la nueva propuesta temática. "Este año elegimos el turrón como novedad, pero la gente siguió preguntándonos por el de sidra así que decidimos volver a hacerlo", comenta Fernández.

En una pastelería de la gijonesa calle Libertad, las frutas confitadas otorgan tonos rojos, verdes y naranjas al roscón de brioche, elaborado con masa tradicional. Un brioche de mantequilla, de larga fermentación y aromatizado con agua de azahar y miel. El negocio, asimismo, apuesta por una "Galette des Rois", una tarta típica en Francia."Es hojaldre de mantequilla y dentro lleva un ‘frangipane’ de almendra", explica Alejandra Rodríguez, copropietaria del negocio, en el que el movimiento y los preparativos del roscón de Reyes comenzaron tras Nochevieja.

Alejandra Rodríguez, en un establecimiento de Gijón, con roscones de brioche aromatizados con agua de azahar y miel. / Marcos León

"Se venden muy bien y se nota que la gente empieza a comerlos antes; como el 5 es lunes tienen ganas de roscón ya el fin de semana", apunta Rodríguez, que aboga más por "la buena calidad del producto" que por la "innovación". "El roscón siempre es un momento muy bonito que se comparte con familia y amigos", enfatiza esta profesional.

"Mucha constancia, porque llevamos años haciéndolos, buena materia prima, mucha mantequilla y cítricos". Y hasta ahí puede leer Cristina Arias Sopeña sobre los secretos del roscón de una conocida pastelería de Salinas (Castrillón). El suyo es, sin lugar a dudas, el roscón de Reyes más exclusivo de Asturias. ¿Por qué? Porque ha sido elegido recientemente como el mejor roscón asturiano del Principado. "Es una receta que, en realidad, es muy fiel a la tradición. El roscón no se presta tanto a la innovación. Más bien puedes retocar el final", asegura.

Durante estos días, el obrador de Salinas está funcionando a pleno rendimiento. "Vamos a hacer unas 1.500 unidades. Ya no aceptamos más encargos", advierte la repostera, sobre una elaboración que preparan sin relleno, con nata, con nata y almendras y con chocolate. ¿Y cuál es el que más triunfa? "El de nata y almendras, porque la gente, al final, tira a los sabores tradicionales en estas fechas", apunta Arias.

En la pastelería que Gadea Fernández abrió en 2020 en la calle Julián Duro de La Felguera, hay un roscó que se lleva el premio todas las navidades. La repostera elabora el dulce de Reyes de manera tradicional, "sin relleno o con nata y crema", pero también le has dado una vuelta y ha triunfado. En los últimos años, el que más vende es el elaborado con una mousse de chocolate Kinder. "El éxito de esta variante es abrumador, llegando a suponer el 90 por ciento de los encargos" totales del obrador, relata. La pastelera explica que su objetivo era ofrecer una propuesta que combinara lo "tradicional e innovación".

Gadea Fernández, con su roscón con crema Kínder, en La Felguera. / Marcos León

Según su experiencia, este sabor tiene un efecto magnético en la clientela. "Dices la palabra Kinder y a la gente se le pone las orejas para arriba, especialmente a los niños, comenta. Incluso tras introducir nuevas tendencias como el roscón de pistacho el año pasado, la preferencia del público quedó clara, ya que el de Kinder "gana por goleada".